Karácsony Gergely felmentette a BKV vezérigazgatóját

BKV;Karácsony Gergely;Bolla Tibor;

2025-05-12 17:43:00 CEST

Nem tudott magyarázatot adni, miért mutatkozott a vállalatot megcsapoló F. Zsolttal.

A fővárosi cégvezetőknek nemcsak jogszerűen kell eljárniuk, de nem kelthetnek olyan látszatot sem, hogy bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással vádolt alakokkal ápolnak kapcsolatot – közölte a Főpolgármesteri Hivatal egy, lapunkhoz is eljuttatott közleményében.

Korábban beszámoltunk róla - a 444 információja alapján -, hogy a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) vezetője szoros kapcsolatban állt a „ Nagymester” becenéven ismert F. Zsolttal, aki egy olyan bűnszervezet vezetője volt, amely beépült a BKV-ba. Több vádlott vallomása szerint éveken át milliárdokat szívott ki a cégből. A lap több forrása szerint a most menesztett Bolla Tibor F. Zsolt legjobb barátjaként ismert, és gyakran látták őket együtt szórakozni: rendszeresen megjelentek fesztiválok és sportesemények VIP-részlegeiben, hozzátartozóikkal és a bűnszervezet más tagjaival együtt pedig egzotikus külföldi utazásokon is részt vettek, például Balin és Kínában. Úgy tudni, a BKV-vezér nemcsak F. Zsolttal, hanem a bűnszervezet több középvezetőjével is szoros, magánjellegű kapcsolatban állt. A cikk nyilvánosságra kerülése után a főpolgármester igazoló jelentést kért a BKV vezérigazgatójától.

A hivatal hétfő délutáni közleménye szerint a válasz nem tudta teljes mértékben eloszlatni a felmerült kételyeket. Ez akkor sem elfogadható, ha nem hangzott el konkrét állítás túlszámlázásról azzal kapcsolatban, hogy a BKV számára végzett informatikai üzemeltetési és fejlesztési feladatokat az előző ciklusban tulajdonost váltott külső szolgáltató végezte.

A főváros legfontosabb közösségi közlekedési szolgáltatója rendkívül feszes költségvetéssel működik, első számú vezetőjének pedig teljes figyelmét a cég működőképességének fenntartására kell fordítania – ez nyilvánvalóan nem megvalósítható, ha közben a nyilvánosság előtt kell magyarázkodnia. Éppen ezért – megköszönve a budapesti közösségi közlekedésért közel két évtizeden át végzett munkáját – a főpolgármester saját kérésére felmentette Bolla Tibort.

A főpolgármester átmenetileg Takács Pétert, a BKV vasúti üzemeltetési vezérigazgató-helyettesét bízta meg a vezérigazgatói feladatok ellátásával.