Van esély Arany Pálmára, ez a magyar felhozatal az idei mustrán

Cannes-i Filmfesztivál;Kenyeres Bálint;Szabó István;

2025-05-13 09:06:00 CEST

Egy rövidfilm a versenyprogramban, egy egészestés mű a klasszikusok között és egy fiatal producer tehetség.

Bár magyar nagyjátékfilm nélkül startol el kedden a Cannes-i fesztivál, a világ legjobb rövidfilmjeit versenyeztető szekcióba beválogatták Kenyeres Bálint (Tegnap, A repülés története, Before Dawn) Sundance és Európa-filmdíjas rendező No.3 (The Spectacle) című rövidfilmjét. Az Arany Pálmáért induló mű egy fiatal roma fiúról szól, aki egyedülálló képessége miatt egy tévéműsor révén hirtelen a reflektorfénybe kerül - ez pedig nem biztos, hogy áldás, különösen, ha a mai magyar közéletre gondolunk. Kenyeres Bálint rendező a hír kapcsán lapunkhoz eljuttatott közleményében kiemelte, hogy a történet szó szerint az álmában született meg, és ha már ez történt, hát akkor fogta magát és meg is csinálta a mozgóképes verziót.

“Bálinttal több mint tizenöt éve terveztük, hogy közösen készítünk filmet. Bár a körülmények egyáltalán nem, de az alkalom mégis ideálisnak tűnt erre. Ennél jobban nem is indulhatott volna a közös munka.” - tette hozzá Bartók Anna, a film vezető producere. Az alkotás két nap alatt forgott idén január végén, Monoron, független finanszírozásból, az Anabanana gyártásában. A forgatókönyvet Kenyeres Bálint írta, operatőre az Egy szent szarvas meggyilkolását vagy A homárt is fényképező Thimios Bakatakis, producerei Bartók Anna, Kisgergely Zita, Hutlassa Tamás, Jeremy Zelnik és Romwalter Judit. A szerepeket kizárólag amatőrök alakítják.

Az, hogy végül magyar nagyjátékfilm lesz Cannes-ban, Szabó Istvánnak köszönhető, akinek a Classics szekcióba beválogatták a huszonhat évvel ezelőtt készült A napfény íze című filmjét - a művet a rendező mellett Robert Lantos producer is elkíséri. Szabó magyar-osztrák-kanadai-német koprodukcióban készült filmje átfogó vízió a huszadik századról, melyet egy magyar zsidó család történetén keresztül mesél el. A rendező ebben az alkotásában is az egyén – a Sonnenschein család tagjainak – nézőpontjából ábrázolja a történelmet. A nagyapa, Ignác az Osztrák–Magyar Monarchia tisztviselője önmagát feladva igyekszik asszimilálódni. Fia, a vívó olimpiai bajnok Ádám sorsa a fasiszta, unokája, Iván sorsa a kommunista rezsim legsötétebb éveivel fonódik össze. Iván a század végére megtalálja az utat vissza, a családi hagyományokhoz. Mindhárom szerepet Ralph Fiennes alakítja, aki azóta szintén rendező lett és nem egyszer nyilatkozta, hogy a magyar direktor milyen hatással volt rá.

A film 4K felbontású restaurálása, melyet Cannes-ban láthat először a közönség, a Nemzeti Filmintézet szakemberei és Koltai Lajos operatőr közreműködésének köszönhetően készülhetett el az elmúlt hónapokban. Nem mellékesen Thierry Frémaux, aki jómaga is egy mozgóképes archívum igazgatója, nyomon követi a “magyar felújításokat”, korábban Jancsó Miklós Szegénylegények, Makk Károly Szerelem, Fábri Zoltán Körhinta, Bacsó Péter A tanú, Sára Sándor Feldobott kő, Mészáros Márta Napló gyermekeimnek, Elek Judit Sziget a szárazföldön című alkotásait is bemutatta a Cannes Classics szekcióban az elmúlt években.

De mikor lesz újra kortárs magyar alkotás a világ legfontosabb mozgóképes versenyén? - hangzik el egyre sűrűbben a jogos kérdés. Persze, a helyzet sosem reménytelen - vannak jobb és kevésbé sikeres évek - de fiatal alkotó azért mégiscsak reflektorfénybe került. A Magasságok és mélységek és a Véletlenül írtam egy könyvet című filmeket is jegyző Sümeghy Claudiát mutatja be a European Film Promotion (EFP) a Producers on theMove elnevezésű programján. A cannes-i fesztiválon megrendezett szakmai eseménysorozat célja, hogy ígéretes európai producerekre és munkáikra irányítsa a nemzetközi figyelmet. Sümeghy nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász és filmproducer, a JUNO11 filmgyártó és filmforgalmazó cég társtulajdonosa Topolánszky Tamás Yvannal közösen. Első nagyjátékfilmje, a CURTIZ, elnyerte a legjobb film díját a 42. Montreali Nemzetközi Filmfesztiválon, és világszerte elérhető lett a Netflixen. Producerként nevéhez kötődik a Sterczer Hilda történetét bemutató Magasságok és mélységek, valamint a PÁN – A belső sziget című olasz-magyar koprodukció. Legutóbbi nagyjátékfilmje, a Véletlenül írtam egy könyvet, a legjobb gyerekfilm díját nyerte el az A-kategóriás Tallinn Black Nights Filmfesztiválon, majd több mint százötvenezer nézővel a legnézettebb élőszereplős magyar családi mozifilmje lett a rendszerváltás óta.