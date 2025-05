Új drámák jönnek, amelyek a magyar tudósok életét, felelősségét, etikai dilemmáit dolgozzák fel

Nemzeti Színház;Vidnyánszky Attila;Magyar Tudományos Akadémia;Kodály Zoltán;Freund Tamás;Jedlik Ányos;

2025-05-12 16:52:00 CEST

Ezek elkészültét külön keretből - a nagyszínpadi produkciót tíz millióval, a stúdió előadást öt millióval - támogatja az MTA.

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és a Nemzeti Színház Tudomány éve a színházban címmel indít közös tematikus programsorozatot, amely kapcsolódik a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200 éves jubileumához.

A sorozat hétfői bejelentésén Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke úgy fogalmazott, ezek azok az idők, amikor nem egyszerűen lehetőség, hanem kötelesség, hogy a művészetek és tudományok képviselői a nemzeti kultúra túlélése és fejlődése érdekében a megosztottságainkat áthidaló virtuális fórumokat teremtsenek. Az MTA kezdeményezte az együttműködést a Nemzeti Színházzal, aminek Vidnyánszky Attila vezérigazgató kifejezetten örült. Az Akadémia egyébként a Magyar Nemzeti Múzeummal is együttműködik, nemrég nyílt meg a szintén a jubileum alkalmából a „Varázshatalom – Tudás. Közösség. Akadémia” című tárlat, amely a 200 éves Magyar Tudományos Akadémiát mutatja be.

A most bejelentett közös színházi program főként új drámák írására jön létre, melyek a tervek szerint magyar tudósok életét, felelősségét, etikai dilemmáit dolgozzák majd fel. Kérdésünkre Vidnyánszky Attila elmondta,

először a hazai és külhoni magyar Nemzeti Színházakat keresték meg, hogy vegyenek részt a programban. Később elképzelhető, hogy tovább nyitják ezt a kört.

A Nemzeti Színház Semmelweis Ignácról tervez egy új drámát, amelyet Vidnyánszky elmondása szerint Verebes Ernő dramaturggal együtt már el is kezdtek írni. Győrben Jedlik Ányosról, Szegeden Szent-Györgyi Albertről, Kecskeméten Kodály Zoltánról, Miskolcon Szabó Gábor orvos-biológusról készül új darab. Kolozsváron az Atomtudósok a munkacíme az új műnek, melyet Tompa Gábor rendez majd. Marosvásárhelyen a két Bolyairól születhet új dráma. A jelenlegi elképzelések szerint az elkészült műveket a Nemzeti Színházban egy fesztiválon mutatják majd be 2026 decemberében. A sorozatba bevonhatják a Déryné Programot is.

Az új drámák elkészültét külön keretből - a nagyszínpadi produkciót tíz millióval, a stúdió előadást öt millióval - támogatja az MTA.