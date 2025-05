Maraton a táborlakókért

Bátor Tábor;

2025-05-13 11:02:00 CEST

Első alkalommal futott száz ember összesen 42 km-t a Bátor Tábor Alapítvány szervezésében. Mindenki 1%-ot teljesített, ezzel is felhívva a figyelmet az adófelajánlás lehetőségére.

Tökéletes időjárási körülmények, plusz 18 fok és napsütés várta a Bátor Tábor Alapítvány által szervezett maratonfutás résztvevőit a Margitszigeti Atlétikai Centrumban. Minden meghívott – összesen 100 ember – egy kört futott a létesítmény négyes pályáján, ami 422 méter hosszú (100x422 adta ki nagyjából a maratoni távot, ami hivatalosan 42 195 méter). A futók egymásnak adták át a stafétabotot, mindenki egy százalékot teljesített a távból.

Elsőként Rezes Judit színésznő futotta le az egy kört. „Különös érzés volt elsőként futni ezen az eseményen, volt bennem egy kis félsz, hogy sikerül-e eltalálni a megfelelő tempót, de nem volt gond" – mondta lapunknak a színésznő a célba érkezés után. ,,A színészethez jó fizikai állapot szükséges, a mindennapjaimnak fontos része a sport. A kutyámmal az erdőben szoktam futni. Én kértem a szervezőket, hogy lehetőleg az elején kerüljek sorra, mert este előadásom van, ahonnan nem szerettem volna elkésni.”

Teljesítette a távot Kemény Zsófi, költö, író, forgatókönyvíró, az ország egyik legjobb slammere, akinek művei rendszeresen megjelennek lapunk Nyitott mondat mellékletében is. „A sportolás része az életemnek, régen rendszeresen futottam is, de 2018-ban eltörtem a térdem" – árulta el Kemény Zsófi. ,,Utána elkezdtem spinningelni, illetve rászoktam a szobabiciklizésre is. Nagyon megtisztelő volt a felkérés, a térdem miatt először kicsit bizonytalan voltam, de aztán úgy gondoltam, hogy 422 métert le tudok futni.”

Elfogadta a Bátor Tábor Alapítvány felkérését Krizsán Xénia, Európa-bajnoki bronzérmes, junior Európa-bajnok hétpróbázó is. A legtöbb futó intenzív melegítéssel készült a táv teljesítésére, a sportolónő csupán nyújtott a futás előtt, de kiderült, mi volt ennek az oka: „Számomra egyértelmű volt, hogy részt veszek egy ilyen eseményen, előtte azonban természetesen egyeztettem az edzőmmel, de neki sem volt kifogása az ellen, hogy lefussak egy kört" – nyilatkozta a sportolónő. ,,Edzésről jöttem erre az eseményre, az egy kör lefutása előtt számomra az edzés jelentette a bemelegítést.”

A futókat a pálya szélén a Bátor Tábor önkéntesei és azok biztatták, akik már teljesítették a távot vagy arra vártak, hogy sorra kerüljenek. A fantasztikus hangulatú programon az érdeklődők az infópontnál kaptak információt arról, hogy mire fordítja a Bátor Tábor a felajánlott adók egy százalékát. Aki elfáradt, annak masszázságy állt a rendelkezésére. Az sem maradt ki a programból, aki nem tudott személyesen eljönni: többek között Trokán Anna színésznő, Telegdy-Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes, világbajnok, hétszeres Európa-bajnok úszónő online futotta le a távot. A hírességek mellett a Bátor Tábor Alapítvány munkatársai, önkéntesei közül is többen teljesítették az egy kört, ők ugyanolyan biztatást kaptak, mint a hírességek.

Hírességek, akik segítettek Különböző területek ismert és elismert személyiségei vállalták a részvételt az eseményen, többek között Kiss Gergely, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Berki Krisztián, olimpiai bajnok tornász, Kerekes Gréta gátfutó, olimpikon, Ecseki Nándor, hétszeres magyar bajnok asztaliteniszező, olimpikon, Péni István, világbajnok sportlövő, Kékesi Márton, alpesi síelő, Özbas Szofi, világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnok cselgáncsozó. Színészek, hírességek közül Rujder Vivien, Béres Bence, Simon Kornél, Nyáry Luca, Szabados Ági, Szauer Judit, Zsigmond Emőke és Korn Anita.