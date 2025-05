Újabb momentumos jelentette be, hogy nem indul a jövő évi választásokon

választás;Momentum Mozgalom;Tóth Endre;

Többek közt azzal indokolt, hogy a választók a Tisza Pártot bízták meg a kormányváltással.

Hazánk sorsa fontosabb, mint az egyéni érdekeink. Nem indulok újra a 2026-os országgyűlési választáson - közölte egy hétfői Facebook-posztjában a Momentum Mozgalom országgyűlési képviselője.

Tóth Endre azzal indokolta lépését, hogy Magyarországnak nincs több ideje a változásra várni, az elmúlt 15 év fideszes túlhatalma a szakadék szélére lökte az országot. Kijelentette, 2026-ban le kell váltani ezt a saját hatalmába görcsösen kapaszkodó, korrupt rezsimet, és talán ez az utolsó pillanat, amikor erre lehetőség nyílik. Közölte, már egy ideje megszületett benne a döntés, de a közösség érdekeit tiszteletben tartja, megvárta a Momentum elnökségének döntését az országos indulásról. A változást akaró választók egyértelműen a Tisza Párt kezébe helyezték a kormányváltás feladatát az egyéni körzetek döntő többségében. Annyit pedig nem ér a mandátumom, hogy a körzet fideszes győzelmét és ezzel a rendszerváltás ügyét kockáztassam érte - vélekedett.

Egyben jelezte, nem hagyja abba a rendszerváltozásért végzett munkáját. „A választásokig minden erőmmel azon leszek, hogy segítsem a Fidesz hatalmának megdöntését Budafok-Tétényben, Újbudán és az egész országban. Mindent meg fogok tenni továbbra is az oktatási szektort átszövő visszaélések felderítése, az oktatás megtisztulása és megújulása érdekében. Rám számíthattok, a hangotok leszek ezután is” - zárta posztját Tóth Endre.

Korábban Orosz Anna is hasonló elhatározásra jutott, vagy éppen Fekete-Győr András is - utóbbi azt is előrevetítette, kilép a pártból, amennyiben a Momentum elindul a jövő évi választásokon. Mindenesetre a párt elnöksége támogatja, hogy ne mérettessék meg magukat a jövő évi választáson.