Rejtélyes ügy miatt razziázott magyar honvédségi laktanyákban az ügyészség

Magyar Honvédség;házkutatás;razzia;Központi Nyomozó Főügyészség;laktanyák;

2025-05-12 21:11:00 CEST

Sajtóértesülés szerint iratokat és informatikai eszközöket foglaltak le.

Egy összehangolt művelet keretében a Magyar Honvédség több katonai létesítményéből, köztük irodákból és laktanyákból, foglaltak le olyan iratokat és informatikai eszközöket, amelyek tartalékosokra vonatkozó adatokat tartalmaztak – értesült a Blikk.

A váratlan akciót – amelyben a rendőrség is közreműködött – a Központi Nyomozó Főügyészség szervezte és irányította. A razzia részeként Kecskeméten, Szolnokon, Nyíregyházán és Szegeden is megjelentek a hatóságok. A lap megkereste az ügyészséget, hogy tisztázza: pontosan mikor zajlottak az intézkedések, mely laktanyákat érintették, mi indokolta a beavatkozást, indult-e büntetőeljárás, milyen bűncselekmény gyanúja merült fel, és hány személy ellen folyik eljárás. Arra is választ vártak, történt-e őrizetbe vétel az ügy kapcsán.

A Központi Nyomozó Főügyészség nem cáfolta a művelet megtörténtét. Közlésük szerint az ügyben a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség folytat nyomozást, azonban a nyomozás érdekeire tekintettel további részleteket nem hoztak nyilvánosságra.

A Honvédelmi Minisztérium egyelőre nem reagált a megkeresésre.