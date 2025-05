A DK-ból kizárt Leel-Őssy Gábor megalapította a Duna Pártot

pártalapítás;Szabó Bálint;Leel-Őssy Gábor ;

2025-05-13 09:29:00 CEST

Szabó Bálint erre reagálva leszögezte: ha nem is a tervezett néven, de mindenképp lesz pártja.

Magyar Péter már tavaly megjósolta, hogy a régi ellenzék megcsinálja, Szabó Bálint idén tavasszal bejelentette, hogy kész, mégis úgy tűnik, végül egy harmadik szereplő alakította meg a Duna Pártot – derül ki a hvg.hu cikkéből.

A portál szerint

május 5-én jogerőre emelkedett a párt bejegyzéséről még április 14-én, a Gyulai Törvényszéken hozott végzés, ám ennek a pártnak semmi köze Szabóhoz, ő nincs is az alapítók, képviselők közt. A Duna Párt vezetője a tavaly Gyurcsány Ferenc nemrég lemondott DK-elnököt élesen bíráló, majd ezután a pártból kizárt Leel-Őssy Gábor.

A cégbírósági iratok alapján ő már idén januárban elindította a folyamatot, a létesítő okirat február 17-i, és ő lett a pártelnök.

Leel-Őssy Gábor a portálnak elmondta,

meg akarta előzni Szabó pártalapítását, amúgy pedig a névválasztás ellenére nem a Tisza Párt ellenében hozta létre új pártját.

Szavai szerint a Duna Párt egyértelmű célja a kormányváltás, „ha ez a Tisza segítését jelenti, akkor készen állunk rá, de ha kell, felhívjuk a figyelmet arra, ha azt látjuk, nem jó irányba mennek a dolgok”. Hozzátette: a Tisza környékén is vannak elégedetlenek, pártja pedig vár mindenkit, akár a Tiszából kiábrándultakat is, miközben – hangsúlyozta – a DK-ból való távozásának körülményei ellenére sem a DK ellen jöttek létre. Megjegyezte azt is, hogy nem akarnak közösködni a „porfogó és Fidesszel kollaboráló ellenzéki pártokkal”.

Arra a kérdésre, hogy a Duna Párt indulni kíván-e a 2026-os parlamenti választáson, hány körzetben állítanak jelöltet, lesz-e országos listájuk, illetve mi a programjuk, Leel-Őssy azt mondta: erről még korai beszélni, de a Duna Párt szerint Magyarország helye az EU-ban van, ideákban, őszinte, demokratikus párbeszédben gondolkodnak, és mint mondta, minden körzetben a legesélyesebb jelöltet kell támogatni. Hozzátette, nem a kampánypénzekért vagy az elérhető állami támogatásért jöttek létre, mert

„a Duna nem bizniszpárt, hanem a demokrácia őrzője kíván lenni, ezért nem is trombitaversenyt, hanem párbeszédet hirdetünk”.

Szabó Bálint a hvg.hu-nak azt mondta, számított erre, szerinte a bírósági bejegyzésük elhúzódása miatt tudta Leel-Őssy beelőzni, ami azt támasztja alá, hogy a hatalom tart tőle. Hozzátette,

ha nem is a tervezett néven, de mindenképp lesz pártja, és mind a 106 egyéni választókerületben elindulnak a választáson.

Közben a portál szerint a cégbírósági adatok alapján nincs bejegyezve egy másik, készülőfélben lévő párt, amit nemrég Farkas Dezső, a Tisza Szigetek egykori koordinátora jelentett be.