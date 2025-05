Mit keres több ezer usankás fiatal májusban az utcán, avagy Tyler, the Creator megköszöni Magyarországnak

Magyarország;koncert;rap;Tyler, The Creator;

2025-05-13 11:33:00 CEST

Világsztár könnyűzenei elődadók ugyan Magyarországra is rendszeresen eljárnak, ám túlzás lenne azt állítani, hogy Jennifer Lopez (2025. július 20., MVM Dome) vagy Katy Perry (2025. október 27., MVM Dome) most lenne a pályafutása csúcsán. Az olyan közeli nagyvárosok, mint Bécs vagy Prága már sokkal felkapottabb kínálatot tudnak nyújtani, így érkezett május 9-én utóbbiba Tyler, The Creator (Tyler Gregory Okonma), akinek produkcióját az O2 Arénában tekinthettük meg.

Európai turnéra indul XY, Budapest lemaradt a listáról – a legtöbbször ilyen címekkel találkozhat a mai fiatalabb generáció, amikor napjaink legfelkapottabb és elismertebb előadói úgy döntenek, hogy elhagyják (legtöbbször az Egyesült Államokat jelentő) országukat, és a távoli rajongókhoz is elhozzák a zenéjüket. Ami a nem fesztiválokat illeti, idehaza mostanában leginkább Jennifer Lopez és Katy Perry budapesti fellépéséről hallani sokat. Mindkettőjük esetében közös, hogy zeneileg egyikőjük sincs már évek óta pályafutása csúcsán, illetve egyik koncert sem a legpozitívabb fogadtatást kapta a bejelentés után. Lopez fellépésére a legolcsóbb jegy 65 ezer forintról (!) indult (igaz, a VIP-jegyeket szinte azonnal elkapkodták), Perry néhány héttel ezelőtti rapidűrhajózása (nagyjából 10 percet volt a levegőben) szintén sokakból negatív indulatokat váltott ki.

Napjaink popdívái, Sabrina Carpenter, Tate McRae és Taylor Swift elkerülte Budapestet (utóbbinak 2023 nyarán Karácsony Gergely külön levelet írt, hogy látogasson el a magyar fővárosba) csakúgy, mint az idei Super Bowl-döntőn fellépő Kendrick Lamar vagy a latinos zenéjével a világot meghódító Bad Bunny. Az üdítő kivételt a Sziget fesztivál jelenti, amely idén kifejezetten népszerű és populáris főfellépőkkel csalogatja az embereket (Charli XCX, ASAP Rocky, Post Malone, Chappell Roan). A legközelebbi alternatívákat a legtöbbször Bécs, Prága és Varsó nyújtja. A cseh fővárosba látogatott el május 9-én, pénteken napjaink egyik legkülönlegesebb világsztárja, Tyler, The Creator, akinek koncertjét az O2 Arénában helyszínen nézhettük meg.

Megfogadta édesanyja tanácsait

Polgári nevén Tyler Gregory Okonma 1991 márciusában született Hawthorne-ban, Kaliforniában. Mind öltözködésben, mind zeneileg, mind viselkedésében a legkülöncebb előadók közé tartozik. Ez abból a szempontból nem igazán meglepő, hogy Tyler 12 éves korára már 12 iskolaváltáson volt túl, miután sehol sem találta igazán a helyét, kreatív energiáit a divatban és a zenében szerette volna elsősorban kiélni. 2009-ben első albuma, a Bastard rögtön nagy sikert hozott neki (előtte az Odd Future formációban rengeteg tapasztalatot szerzett), azóta további hét albummal jelentkezett. 2020-ban az Igor, 2022-ben a Call Me If You Get Lost lemeze Grammy-díjat ért, mindkétszer a legjobb rap album kategóriában győzött.

Legutolsó albuma a 2024 októberében megjelent Chromakopia, amely rögtön a Billboard 200-as listájának az élén landolt, 2024-ben pedig streamelési rekordot döntött a Spotify zenelejátszó platformon a rap albumok között. A karakterek bőrébe bújásairól is ismert Tyler, The Creator ezúttal maszkban, zöld katonai egyenruhában jelenik meg, és a 14 számos előadáson önértékelést tart. Fpglalkozik a paranoiájával (Noid), a monogámia megkérdőjelezésével (Darling, I), egy nem kívánt terhességgel (Hey Jane), de persze akadnak könnyedebb, „veretősebb” zenék is (Sticky). Vendégelőadókból (Doechii, Lola Young, Lil Wayne, GloRilla) szintén nem volt hiány. A 14 számot Tyler édesanyjának monológjai kötik össze, akinek korábbi tanácsait most kezdi megfogadni és elfogadni a 34 éves férfi.

Usanka-invázió Prágában

Az amerikai sztár a Chromakopia albumával indult turnéra, és május 9-én érkezett a prágai, nagyjából 20 ezer férőhelyes O2 Arénába. Nekem sikerült a nagy jegyvadászatban ülőhelyet találnom, ami a főszínpadhoz távoli sarokba szólt, és nagyjából 30 ezer forintba került, ami abszolút elfogadható ár-érték kategória és szerencsére a látási viszonyok innen is tökéletesek voltak.

Az tisztán látszott, hogy Tyler, The Creatorért a fiatalabb generáció rajong, a közönség túlnyomó többsége a 16-25 éves korosztályból állt, a fiúk és a lányok aránya közel azonos. Ami feltűnő jelenség volt, hogy elképesztően sokan öltek komoly energiákat abba, hogy a zenészhez hasonló öltözékben jelenjenek meg. Bő nadrágokból, nyakkendős ingekből és usankából nem volt hiány, utóbbival előzetesen én is készültem, ám a helyszínen konstatáltam, hogy ez a „világmegváltó” ötletem több ezer sorstársamnak szintén eszébe jutott.

A beengedés egy teltházas koncerthez képest meglepően gyorsan lezajlott, a büféknél sem álltak sorok, Tyler, The Creator merchpultja (saját márkás ruhái) előtt azonban szép tömeg gyűlt össze és az árak sem voltak túl barátságosak (a nagyjából 20 ezer forintos pólóárak szokványosak, a 17 ezer forintos vászontáskák már jobban fájtak). A sör, az üdítők (0,5 dl) és a sültkrumpli közel 1200 forintba, egy igencsak „zónaadagú” nuggets 2000 forintba került a büfékben.

Hol vannak a fekete emberek?

Tyler, The Creator két előzenekart hozott magával. A kezdés előtt néhány perccel megjelent a Paris Texas névre hallgató duó (Louie Pastel, Felix), akik DJ Ankle-lel nagyjából 30 percen keresztül zenéltek. A kevésbé ismert formáció láthatóan nagyon élvezte, hogy ekkora közönség előtt játszhat, a küzdőtér végén lévő, kisebb színpadot óriási energiákkal töltötték meg, a közönség pedig annak ellenére, hogy nem igazán tudta a számaikat, átvette a lendületüket.

Őket követte Lil Yachty (Miles Parks McCollum), aki már sokkal nagyobb névnek számít a könnyűzenében. Ő kissé enerváltan, hol lelkesebben, hol teljesen megszeppenve lőtte el gyorsított tempóban a legismertebb számait. Koncertje közepén egy bizarr, hosszabb interakciót tartott a közönséggel. Először cukinak nevezett egy lányt a tömegben, aki viszont (zavarában?) nem nagyon vette a lapot, ezért Yachty egy pillanatra abban is elbizonytalanodott, hogy a csehek beszélnek-e angolul (spoiler: igen). Ezt követően a fekete előadó fekete bőrszínű rajongókat kezdett el keresni a küzdőtéren több percen át. Ez a furcsa koreográfia Tyler, The Creatornál is előjött, aki örült annak, hogy ennyi külföldi fehér szereti a zenéjét, és kiemelte (alighanem kevesebb örömmel), hogy a prágai városnézése alatt összesen kettő fekete bőrszínű emberrel találkozott.

Három színpad, hat album

Tyler szűk másfél óra alatt 30 számot hozott a prágai közönségnek. Először a főszínpadé volt a hangsúly, ahol a Chromakopiához tartozó zöld konténerek adták a fő díszletet. A sztár az albumhoz dukáló egyenruhájában érkezett, és ezen a színpadon a Hey Jane-t leszámítva az első hét számot nyomta le. A vizuálok nagyszerűen voltak, rengeteg előre felvett, stúdióban rögzített felvétel ment a háttérben, ami sokat dobott az összképen. Ezt követően Tyler útnak indult, és megérkezett a középső színpadra, amely a levegőben álló híd volt. Itt játszotta el a Stickyt, valamint a Take Your Mask Offot, majd a küzdőtér végén álló kisszínpadon folytatta a bulit.

Ekkor következett egy kisebb szünet, a helyszínt a leereszkedő vizuálpanelek segítségével egy otthonná alakították, Tyler addig az egyenruhát kényelmes, gatya-ing kombóra cserélte, a Tomorrow után pedig elkezdte a korábbi nagy dobásait játszani. Összesen öt albumából (Igor, majd Goblin, Wolf, Call Me If You Get Lost és Flower Boy) válogatott, amelyeket meg is mutatott a közönségnek. A koreográfia ugyanis az volt, hogy Tyler, The Creator otthon keresgél a saját bakelitjei közül, amikor pedig egyet kiválaszt, lejátszik róla rövidítve három-négy számot.

A koncert vége felé megint visszatért a hídra (Who Dat Boy, WUSYANAME), majd a főszínpadon (Like Him, See You Again, NEW MAGIC WAND, I Hope You Find Your Way Home) zárta a műsort. A közönség végig euforikus állapotban követte minden lépését és szemmel láthatóan nagyon hálásak voltak azért, hogy egy ekkora előadót láthattak élőben. Tyler, The Creator viszonylag keveset kommunikált a közönségével, a kötelező, köszönetnyilvánító köreit többször letudta, de így is lehetett érezni, hogy bár a produkció gyakorlatilag tervezőasztalon lett tökéletesre csiszolva, mégis megteremtődött az intimitás az előadó és a közönség között, amely nem sok topkategóriás show-nál szokott létrejönni.

Tisztelet Magyarországnak

A koncert utolsó harmadához érve Tyler, The Creator Magyarországot is külön megemlítette, amikor megköszönte a kilátogatók szeretetét: „Tisztelet azoknak, akik ma este eljöttek. Tudom, hogy sokan Magyarországról és egyéb helyekről látogattak el ide a világról, hogy lássanak, ami sokat jelent. Messziről jöttem, Hawthorne-ból, az, hogy ennyi fehér ember szeret engem, ez őrület” – hálálkodott Tyler, The Creator, aki eddig kétszer járt hazánkban (2015, Sziget, 2016, Balaton Sound). Prága kétségkívül felnőtt ahhoz, hogy ekkora előadókat is önállóan (értsd: nem fesztivál alatt) prezentáljon. Jöhet Budapest?