Mit keres több ezer usankás fiatal májusban az utcán, avagy Tyler, the Creator megköszöni Magyarországnak

Világsztár könnyűzenei elődadók ugyan Magyarországra is rendszeresen eljárnak, ám túlzás lenne azt állítani, hogy Jennifer Lopez (2025. július 20., MVM Dome) vagy Katy Perry (2025. október 27., MVM Dome) most lenne a pályafutása csúcsán. Az olyan közeli nagyvárosok, mint Bécs vagy Prága már sokkal felkapottabb kínálatot tudnak nyújtani, így érkezett május 9-én utóbbiba Tyler, The Creator (Tyler Gregory Okonma), akinek produkcióját az O2 Arénában tekinthettük meg.