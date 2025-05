Gelencsér Ferenc sem indul a 2026-os választáson

választás;országgyűlési választások;Momentum Mozgalom;Momentum;Gelencsér Ferenc;választás 2026;

2025-05-13 13:48:00 CEST

Újabb momentumos politikus jelentette be hátralépését. „Változás kell, és ha úgy tudom segíteni ezt a változást, hogy nem indulok el, akkor így fogom segíteni, mert ennek az országnak változásra van szüksége” – közölte a párt korábbi elnöke.

„Nem indulok a 2026-os választáson, mert a rendszerváltás az elsődleges cél! Éppen ezért április 5-én lemondtam a Momentumon belüli választókerületi felelős pozíciómról is” – jelentette be Gelencsér Ferenc, a párt országgyűlési képviselője, korábbi elnöke kedden.

Az ellenzéki politikus Facebook-posztjában visszatekintett a momentumos kezdeteire, majd felsorolta, szerinte mi minden nem valósult meg meg Magyarországon azóta, hogy 2004-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Úgy látja, elmaradt a felzárkózás Európához mind jólétben, mind jóllétben, a fiataloknak nincs jövőképük, az ország kiürül és durvul a közbeszéd is.

„1920-ban az ország 2/3-a veszett oda. Most a 2/3 veszejti el az országot. 2025 van. Jövőre választás lesz, és úgy néz ki, hogy a változás lehetősége soha nem látott közelségben van. Magamat és az elmúlt közel egy évtizednyi aktivitásomat köpném szembe, ha gátolnám, nem pedig segíteném ezt a változást.” Hozzátette, ezért arra a döntésre jutott, hogy 2026-ban nem fog indulni a választáson.

„Változás kell, és ha úgy tudom segíteni ezt a változást, hogy nem indulok el, akkor így fogom segíteni, mert ennek az országnak változásra van szüksége”

– zárta szavait Gelencsér.

Korábban a momentumos Tóth Endre és Orosz Anna is hasonló elhatározásra jutott, vagy éppen Fekete-Győr András is, a párt egyik alapítója. Utóbbi azt is előrevetítette, hogy kilép a pártból, amennyiben a Momentum elindul a jövő évi választásokon. Mindenesetre a párt elnöksége támogatja, hogy ne mérettessék meg magukat a jövő évi választáson.