migráció;Egyesült Királyság;Sir Keir Starmer;

2025-05-13 16:16:00 CEST

Sir Keir Starmer kormányfő sajtótájékoztatón mutatta be a migrációs számok radikális visszaszorítását célzó legújabb terveket, melyek a rendszert "ellenőrizettebbé, szelektívebbé és tisztességesebbé" teszik.

A munkáspárti vezető további célja, hogy az "Egyesült Királyság nem akar az idegenek szigete lenni". Hangsúlyozta ugyan, hogy nem politikai lépésekről van szó, mégis kevesen gondolják úgy, hogy az időzítés független a Nigel Farage vezette Reform UK szélsőjobboldali pártnak a május 1-jei helyhatósági vokson elért átütő sikerétől, a szavazatok 30 százalékának és több önkormányzat irányításának megszerzésétől, nem beszélve az egyik legbiztosabb választókerület, az északnyugat-angliai Runcorn és Helsby elvesztéséről, ahol egy szavazó súlyos fizikai bántalmazása miatt lemondásra kényszerült Michael Amesbury helyére a Reform UK jelöltje, Sarah Pochin került.

A korábbi tapasztalatok alapján, amikor egymást követő konzervatívok kormányok nagyszabású fogadalmai a bevándorlás visszafogására sorra meghiúsultak, Sir Keir nem nevezett meg konkrét célszámot, de nyomatékkal kijelentette, hogy "ne legyen tévedés, a bevándorlás csökkenni fog". A legutóbbi adat szerint az évi nettó, többségben nem az EU-országokra vonatkozó migráció 728 ezer - 1,2 millióan érkeztek, 472 ezren távoztak. A brit Statisztikai Hivatal előrejelzése szerint 2028-ra évi nettó 340 ezerre fog beállni a szigetországban törvényesen új életet kezdő külföldiek száma.

A szigorítások közül kiemelendő, hogy a bevándorlóknak a jövőben a jelenlegi 5 helyett csak 10 év után lesz automatikus joguk állampolgárságért és útlevélért folyamodni, hacsak nem tudják bebizonyítani rendkívüli hozzájárulásukat a gazdasághoz és a társadalomhoz. A szociális integráció kiteljesítése érdekében az eddiginél is nagyobb súlyt kap az angol nyelvtudás. Ezt a követelményt nem csak a munkavállalóra, hanem minden felnőtt hozzátartozójára is kiterjesztik, ezzel egyben csökkentve annak veszélyét is, hogy munkaadóik kizsákmányolják, vagy bántalmazzák őket. A reform máris vitatott eleme, hogy munkaerőhiánnyal küzdő szakmákba csak abban az esetben verbuválhatók idegen országokból dolgozók, ha a munkaadó bizonyíthatóan tett erőfeszítéseket hazaiak állományba vételére vagy kiképzésére. A szisztéma kizárja külföldi beteggondozók behozatalát, arra hivatkozva, hogy a korábban erre a célra vízumot kapók közül több tízezren nem helyezkedtek el, így mostantól a szociális ellátásnak ebből a keretből kell merítenie. A The Times-nak nyilatkozó Madelaine Sumption, a Migration Observatory intézmény igazgatója szerint ez a döntés erősen sújtja majd a beteggyógyítási és gondozási szférát.

Csorbulnak a külföldi diákok jogai, nekik végzésük után 2 év helyett 1,5 év után kell elhagyniuk az Egyesült Királyságot. Bár brit állampolgároknak nincs személyi igazolványuk, a külföldiek számára digitális azonosítót bocsátanak ki, hogy a belügyminisztérium jobban tudja ellenőrizni, nem lépik- e túl vízumukban engedélyezett idejüket, vagy nem dolgoztak- e illegálisan. A rendelkezések nem térnek ki az illegális bevándorlókat szállító kishajók leállítására.

Clive Lewis munkáspárti képviselő szerint az "idegen" megjegyzés "csúszós, a fasizmus felé vezető talajra tereli a pártot", Kezia Dugdale, volt skót munkáspárti vezető pedig azt mondta, jobban szerette Sir Keir-t 2020-ban, amikor még bevándorlás-párti volt. Nigel Farage szerint "senki nem hiszi el a hipokrita, a nyílt határokban hívó kormányfő egyetlen szavát sem".