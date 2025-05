Orbán Viktor mondataival kampányol fizetett hirdetésben a magyarellenes román elnökjelölt

Orbán Viktor;magyarellenesség;erdélyi magyarság;George Simion;

2025-05-13 15:53:00 CEST

Nagyot fordult a világ Magyarország „nemzeti” miniszterelnökével.

Fizetett hirdetésben terjeszti a magyarellenes román elnökjelölt, George Simion Orbán Viktor ominózus tihanyi mondatait, amikor is a miniszterelnök arról beszélt, hogy egyetért vele, és együttműködéséről biztosította - figyelt fel rá az Átlátszó.

„Köszönöm, Orbán Viktor. Románia és Magyarország együtt a globalisták ellen, akik most uralkodnak”

– olvasható a bejegyzésben a rövid kommentár Simion részéről, románul.

A Facebookon és az Instagramon terjesztett videórészlet egy az egyben Orbán Viktor május 9-i, tihanyi beszédének fő mondatait tartalmazza, amikor is a miniszterelnök azt mondta: „Tegnap a román elnökjelöltek vitájában megszólították Magyarországot a kereszténység kapcsán. Az egyik jelölt, Simion úr ezt mondta, idézem: »Most a nemzetek Európájának, a keresztény Európának van itt az ideje, amelyben harcolni fogunk a jogunkért, hogy európai polgárok legyünk.« Ezt nem Magyarországon mondták, hanem a szomszédos Romániában. Teljesen egyetértünk. Történelmi sorsközösségben élünk a románokkal. Nem szólunk bele a most folyó román elnökválasztási küzdelembe, de annyit üzenünk innen, a Kárpát-medence közepéről, e szimbolikus helyről, hogy biztosítjuk Románia népét és jövendő elnökét, hogy mi az összefogás és az együttműködés talaján állunk, ezért semmilyen elszigetelést, politikai retorziót nem fogunk támogatni Romániával és annak vezetőivel szemben.”

A videót már több mint 350 ezren látták, és ami a dolog leglényegesebb része, hogy kifejezetten a magyarlakta megyékben terítik: a megtekintők túlnyomó többsége ugyanis Hargitából (33 százalék), Marosból (23 százalék), Szatmárból (szintén 23 százalék) és Kovásznából (18 százalék) való. Ez az a négy megye, ahol a legnagyobb arányban élnek magyarok Erdélyben. De terjesztik a párt hirdetéseit Bihar, Szilágy és Kolozs megyékben is, ezekben a megyékben 15-22 százalék közötti a magyarok aránya napjainkban.

Az Átlátszó négy másik hirdetésre is felfigyelt, amit szintén a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) politikusai tettek közzé és ugyancsak az Orbán Viktorral való szövetség témakörében. Marius Lulea, a párt alelnöke például azzal a szöveggel hirdette a videót, hogy „George Simion minden romániai és külföldi román elnöke lesz, etnikai és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül. Egy olyan vezető, akit támogat és tisztel többek között Orbán Viktor is.”

Beszédes, hogy miközben a videókkal kifejezetten a magyar szavazókat célozzák, a hozzá fűzött üzeneteiket már kizárólag románul fogalmazzák meg, a magyarok iránti gyűlöletből és az úzvölgyi katonatemető meggyalázásából megfogant pártnál ugyanis természetesen nem fér bele, hogy esetleg magyarul szólítsák meg a célközönséget. Az Átlátszó felhívja a figyelmet, hogy az AUR programjában is az erdélyi magyarok „román állampolgári státuszukból eredő kötelességeként” jelölik meg a román nyelvtudást.

Könnyen lehet, hogy Orbán Viktor magyarellenes szövetsége fogja hatalomra segíteni George Simiont, ugyanis bár az első fordulót fölényesen megnyerte, ellenfele, Nicușor Dan bukaresti polgármester mögött feltehetően fel fog sorakozni többi, releváns politikai erő. Elsőként tett így a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), amely hiába igyekszik minden lehetséges módon jelezni a magyaroknak, hogy ne szavazzanak a magyarellenes Simionra, Orbán Viktor már a tömörülés elnökének, Kelemen Hunornak is értésére adta, hogy ne számítson rá. A magyar miniszterelnököt az sem érdekelte, hogy az erdélyi magyar történelmi egyházak, így a katolikusok, a reformátusok és az unitáriusok is egységesen arra buzdítottak, hogy senki ne szavazzon George Simionra. Kérdés, hogy a jelen helyzetben a határon túli magyarok kire hallgatnak, vagy kire hallgatnak jobban, ugyanis már az is döntő előny lehet a magyarellenes jelölt számára, ha az erdélyi magyarok egyszerűen nem mennek el szavazni a vasárnap esedékes elnökválasztáson.