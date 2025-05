Zelenszkij azt ígérte, mindent megtesz, hogy találkozzon Putyinnal Törökországban

Oroszország;Ukrajna;Isztambul;találkozó;Törökország;Vlagyimir Putyin;Recep Tayyip Erdogan;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-05-13 18:00:00 CEST

Az ukrán elnök csütörtökön Isztambulban kész tárgyalóasztalhoz ülni az orosz államfővel. Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij öt és fél éve nem találkoztak személyesen.

Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy Törökország fővárosába, Ankarába utazik, hogy találkozzon Recep Tayyip Erdogan török elnökkel, és csütörtökön Isztambulban rendelkezésre áll közvetlen tárgyalásokra orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal – írja a BBC.

„Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a találkozó megvalósuljon”

– mondta újságíróknak az ukrán elnök egy sajtótájékoztatón.

Oroszország még nem közölte, ki repül Isztambulba, csak annyit, hogy amint az orosz államfő szükségesnek tartja, bejelentik. Putyin és Zelenszkij öt és fél éve nem találkoztak személyesen. A két ország közötti közvetlen tárgyalások legutóbb 2022 márciusában, az Ukrajna elleni orosz invázió első heteiben zajlottak Isztambulban.

Mint arról beszámoltunk, Putyin szombat késő esti televíziós beszédében kijelentette, hajlandó előfeltételek nélkül közvetlenül tárgyalni Ukrajnával, és ennek érdekében május 15-én csütörtökön Isztambulban már tárgyalóasztalhoz ülne Volodimir Zelenszkijjel. Az ukrán elnök üdvözölte a bejelentést, hangsúlyozva, hogy Kijev kész a tárgyalásokra, de előtte Moszkvának május 12-én hétfőn azonnali tűzszünetet kell hirdetnie.

Zelenszkij hétfőn azt az elképzelést is támogatta, hogy Donald Trump amerikai elnök is jelen legyen csütörtökön Törökországban, ahol közvetlenül és vezetői szinten indulhatnának újra az ukrán-orosz tárgyalások a háború lezárásáról. A BBC azonban arról ír, nem valószínű, hogy a jelenleg közel-keleti látogatásán lévő Trump is ott lesz a tárgyalásokon. Meg nem erősített információk szerint Steve Witkoff és Keith Kellogg, az amerikai elnök Ukrajnáért felelős különmegbízottja utazik Isztambulba aznap.

Moszkva igyekezett elhárítani a spekulációkat, miszerint Putyin maga is odamenne. „Oroszország folytatja a csütörtökre tervezett tárgyalások előkészítését, jelenleg ennyit áll módunkban elmondani” – nyilatkozta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője jó lépés lenne, ha a két vezető leülne tárgyalni, azonban nem hiszi, hogy Putyin „merné” ezt meglépni.