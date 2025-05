Hadházy Ákos NER-túrát tartott, miközben a Külügyminisztérium elé vitte a demonstrálókat

tüntetés;kémkedés;gyülekezési jog;magyar-román viszony;gyermekvédelmi törvény;Hadházy Ákos;Tisza Párt;George Simion;

2025-05-13 20:10:00 CEST

– Kilenc tüntetés volt, mi kilencen voltunk kint. Ha harminc demonstráció lesz, mi harminc alkalommal ott leszünk – mondta egy 80 feletti házaspár Hadházy Ákos immár szokásos keddi demonstrációján.

A Ferenciek terén ismét pár százan gyűltek össze, hogy jelezzék: egyetértenek a független képviselő vállalásával, miszerint addig folytatja a tüntetéseket, míg a gyülekezési törvény módosítását vissza nem vonják. Hadházy Ákos ezúttal is egy kis sámliról mondta el rövid beszédét. A szokásos elemek mellett kiemelt több aktuális témát, így például Orbán Viktor állásfoglalását a román szélsőjobboldali elnökjelölt George Simion mellett, illetve az ukrán-magyar kémügyet.

Hadházy beszédében megdicsérte Magyar Pétert, aki vállalta, a magyar nemzet egységéért elgyalogol Nagyváradra (A Tisza Párt elnöke holnap indul útnak). Hadházy hozzátette, ő nem tud ennyit gyalogolni, de arra kérte az egybegyűlteket, hogy vonuljanak vele azért a Külgazdasági és Külügyminisztérium épülete elé, ahol egy „flashmob” (villámcsődület) készülődik.

– Nem értem. Tíz éve vagy mióta tárja fel Hadházy a korrupciós ügyeket, még sincsenek itt tízezrek

- mondta dühösen egy fiatal lány, aki noha nem egyedül volt, de ezúttal sokkal kevesebben jelentek meg az ifjúság soraiból, a részt vevők zöme a nyugdíjas korosztályból került ki. A tömeg kisebb kerülővel jutott el a tárca elé, menet közben végig zúgott az „Orbán takarodj” és a „Nem hagyjuk abba”. Többen megafonba kiabáltak, mások sípokat fújtak, amiket a kormánymédia riporterei ellen most is előszeretettel vetettek be. A menetelők közül sokaknak feltűnt, hogy ezúttal Szabó Bálint egykori szegedi képviselő nem jelent meg, így a trombitaszó ezúttal elmaradt. (Szabó Bálint ezúttal Lázár János szentendrei fórumán fújta hangszerét... a szerk.)

A városnéző túra közben a független képviselő sorra mutatta, mely épületek birtokosa Orbán Viktor veje, Tiborcz István. A külügy előtti esemény már „elkezdődött”, mire odaértek a vonulók. Valójában 4-5 ember táblákkal demonstrált az épület előtt. A menet ugyanakkor csak pár percre állt meg, majd a Honvédelmi Minisztérium felé vette az irányt. – Mi oda már nem megyünk, de ha bírná a lábunk, még oda is elkísérnénk Hadházy urat – mosolygott a menetben két barátnő.