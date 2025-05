Bocsánatot kért a bíróságon a karateedző, aki felrúgott egy hétéves kisfiút a szolnoki kalandparkban

bíróság;gyermekbántalmazás;karateedző;

2025-05-13 21:32:00 CEST

Állítása szerint átvállalja a gyermek mentális egészségügyi kezelésének költségeit.

Belátta, hogy hibázott és bocsánatot kért a karateedző, aki a vád szerint tavaly nyáron felrúgott egy hétéves kisfiút a szolnoki kalandparkban - számolt be az RTL Híradó.

Tavaly nyáron térfigyelő kamerák rögzítették, amint az edző a futópályán kirúgja a hétéves gyerek lábait, olyan erővel, hogy az a fejére esik és magzatpózban a földön marad. A bántalmazó férfi ezt követően elsétált.

A karateedző a bíróság februári előkészítő ülésén még tagadta bűnösségét, most azonban több oldalnyi nyomtatott papírról, hosszan olvasta fel vallomását. Ebben elismerte, hogy hibázott, bocsánatot kért, s azt mondta, sajnálja a történteket.

Az RTL Híradó felidézi, az eset annak idején országszerte hatalmas felháborodást váltott ki, a Magyar Karateszövetség végleg eltiltotta, klubját pedig kizárták a szervezetből. Díjaitól megfosztották és a fekete övet sem viselheti tovább.

A férfi most azt mondta, tettekkel is szeretné bizonyítani megbánását, ezt oly módon kívánja megtenni, hogy átvállalja a gyermek orvosi- illetve pszichológiai kezelésének költségeit. Tóth Géza, a karateedző ügyvédje ugyanakkor azt mondta, nem értenek egyet a védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés kísérlete és a kiskorú veszélyeztetése miatti vádpontokkal. Szerinte vagy csak az egyik, vagy csak a másik vádpontnak megállapításának van helye, ezért arra fognak törekedni, hogy ezt bizonyítani is tudják.

A kisfiú anyukája könnyeivel küzdve idézte fel, hogy egy másik szülő küldte át neki a felvételt, amit fiával is megnézett. Elmondása szerint az edző azt mondta neki: „ne hisztizzél, mi vagy te, lány?” A gyerek pedig azt hitte, rosszat csinált. Az édesanya elmondása szerint kisfiának maradandó lelki sérülést okozott az edző brutalitása, és a szülőktől úgy tudja, több gyerekkel is erőszakosan bánt.

A tárgyalás csütörtökön tanúk meghallgatásával folytatódik.