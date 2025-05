Magyar Péter feljelentette Orbán Viktort, aztán világgá ment egy kicsit

Románia;Erdély;erdélyi magyarság;Magyar Péter;

Le kell váltani ezt a rendszert, ha nem sikerül, az nemzeti tragédia – mondta lapunknak egy idősebb hölgy, aki túrazsákkal, túrabottal és barátokkal érkezett Magyar Péter Nagyváradig tartó körülbelül 300 kilométeres sétájának nyitóeseményére, a Szent István-bazilika elé.

Nem volt egyedül, többen készültek arra, hogy a mai nap első állomásáig, Pécelig kísérik a Tisza Párt elnökét.

Magyar Péter azután jelentette be, hogy megtesz egymillió lépést a „nemzet egységéért”, hogy Orbán Viktor tihanyi beszédében kiállt a szélsőjobboldali „magyargyűlölő” román elnökjelölt, George Simion mellett. A vonulást egyébként egy erre létrehozott oldalon is nyomon követhetik az érdeklődők, ahol látni lehet hány lépést tett meg a Tisza párt elnöke, mi az aznapi cél és útvonal. Mint mondta, bárhol lehet csatlakozni hozzájuk.

A Szent István téren, népzene kíséretében pár százan várták a politikust, olyanok is akadtak akik a környező épületek tetején állva, ablakból kihajolva hallgatták a beszédet. Magyar Péter amellett, hogy a határon túli magyarok kérdéséről is hosszan beszélt, elmondta, a román határt maximum huszan léphetik át, mivel „többek is ezt tanácsolták”, feltehetően biztonsági okokból. Mondandója egy pontján a a Bazilika lépcsőjén írta alá Orbán Viktor ellen tett feljelentését, amiért a miniszterelnök keddi videójában – melyet a Védelmi Tanács ülése után tett közzé – azt mondta, Ukrajna egy magyar ellenzéki párt segítségével folytat akciót Magyarország ellen, eközben pedig Magyar Pétert lehetett látni.

A téren több embernél lehetett fehér virágot látni, de a Tisza önkéntesek is osztogatták őket a „béke szimbólumaként.”

– Pécelig gyaloglunk, meg sem kottyan, minden héten 30-100 kilométereket túrázunk, ha ezzel segítünk, hát még szívesebben megyünk. Gyalázat ami itt folyik, egy salátatörvény miatt olyan erdőket is tarra vághatnak, ahol mi kirándulunk, de ez csak a jéghegy csúcsa – mondta dühösen egy idősebb hölgy, majd társa vette át a szót. – Te jó ég, mi folyik ebben az országban?! Egyre nehezebb elviselni, nem értem, hogy nem látják ezt a Fidesz szavazók – sütötte le a szemét. Más ezalatt helyeslően bólogatott, bár megjegyezte, neki már nem megy a séta, de az ügyet támogatja.

A menet az Andrássy úton vonult végig, a pár száz főből közel ezer körülire duzzadhatott a tömeg, igyekezett mindenki a járdán haladni. A vonulók közül sokan az Orbán-kormány „disznóságain” mérgelődtek, mások énekeltek, vagy csak csendben vonultak a sokaság közepén lépdelő Magyar Péterrel együtt. Az menetben időnként felcsendült a Kossuth-nóta, ha pedig egy autó szolidaritást vállalva dudálni kezdett, egyként ujjongott mindenki. Az Oktogonnál – többek örömére – felbukkant az utóbbi idők demonstrációjának állandó kabalája is, Szabó Bálint egykori szegedi képviselő, aki ezúttal is trombitájával érkezett és egész változatos repertoárt fújt - hol egy autóból, hol egy rendőrségi furgon előtt állva. Egészen a Hősök teréig nem volt megálló, itt viszont Magyar Péter meglocsolta a korábban elültetett tiszafát.