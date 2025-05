Hősi juttatást, ingyen állami lakást és kórházi ellátást kap az újdörögdi gránátbalesetben megsérült kormánytisztviselő

kormányrendelet;juttatás;újdörögdi baleset;

2025-05-14 18:56:00 CEST

Az Orbán-kormány próbál kompenzálni, ha már sem Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, sem Vidoven Árpád, a HM közigazgatási államtitkára nem érezte úgy, hogy le kellene mondania.

Személyre szabott kormányrendelettel és a „kormányzati igazgatási hősi juttatás” jogcím bevezetésével igyekszik kárpótolni Orbán Viktor az újdörögdi gránátbalesetben súlyos, maradandó károsodást szenvedett kormánytisztivselőt - írja a hvg.hu.

A lap szerint az Orbán-kormány feltehetőleg rájött, hogy a kormányzati igazgatásban alkalmazottakra kötött általános élet- és baleset-biztosítás alig fizet valamit, így külön, személyre szabott kormányrendelettel igyekeznek az újdörögdi gránátbalesetben súlyosan megsérült, a Miniszterelnökségen dolgozó kormánytisztviselő helyzetén segíteni. Mint ismert, a 29 éves nő 2025. március 21-én a honvédségi gyakorlóprogramban történt balesetben mindkét kezét elvesztette, az arca és a lágyéka is megsérült.

Az ügy miatt sem Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, sem Vidoven Árpád, a HM közigazgatási államtitkára nem érezte úgy, hogy a történtek miatt le kellene mondania. A program is folytatódott tovább, annyi különbséggel, hogy már nem éles lőszert és gránátot használnak.

„Megkülönböztetett tisztelet illeti meg azokat a honfitársainkat, akik életük kockáztatásával vagy életük árán katonai ismereteket sajátítanak el, védik a hazát, különösen, ha azt nem a Magyar Honvédség személyi állományának tagjaként, hanem polgári közszolgálati hivatásuk mellett, önkéntesen teszik” - fogalmaz a rendelettervezet, kitérve arra is, hogy „az állam kötelezettsége, hogy a hősök áldozatvállalását elismerje, továbbá minden szükséges segítséget megadjon abban az esetben, ha az önkéntesen vállalt szolgálat sérülést vagy egészségromlást okoz”. Hangsúlyozzák, hogy a rendelet visszamenőlegesen is érvényes, így a korábban balesetet szenvedett tisztségviselő is jogosult a támogatásokra.

A „kormányzati igazgatási hősi juttatás” biztosításáról a rendelet a legalább 50 százalékos mérték feletti egészségkárosodás esetére rendelkezik, vagyis ez alapján feltételezhető, hogy az Újdörögdön megsérült nő esetében ez a helyzet.

A juttatás anyagi és természetbeni tételeket is tartalmaz, így például a korábbi jövedelem pótlását szolgáló keresetkiegészítést, kiegészítő rokkantsági támogatást, az állami tulajdonú lakás élethosszig tartó, ingyenes használatát. Utóbbinál a rendelet hangsúlyozza, hogy a lakásnak összkomfortosnak és a kormánytisztviselő egészségi állapota által indokolt alapterületűnek, kialakításúnak és felszereltségűnek kell lennie, a lakás rezsijét viszont a használónak kell fizetnie. Mindemellett az érintett kormánytisztviselő jogosult lesz az Észak-pesti Centrumkórház – Honvédkórház által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat élete végéig térítésmentesen igénybe venni.