Újdörögdi baleset: felkészítés nélkül dobhatták az éles kézigránátot a kormánytisztviselőknek szánt kiképzésen

2025-03-29 05:55:00 CET

Noha Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint öthónapos felkészülés előzte meg azt a kiképzést, amelynek a 25. napján történt a súlyos újdörögdi gránátbaleset, egy lapunk birtokába került tájékoztatóból egészen más adatok olvashatók ki. E szerint egyáltalán nem előzte meg felkészítés a tragédiával végződő gyakorlatot, legalábbis ha az előzetes tervek szerint zajlott a kormánytisztviselők kiképzése.

Mint megírtuk, 2025. március 21-én a Miniszterelnökségen dolgozó kormánytisztviselő, egy 29 éves nő kezében felrobbant egy gránát az Adaptív Védelem néven indított kiképzési program egyik eseményén. A 29 éves nő az arcsérülése mellett mindkét kezét elvesztette, a kiképzője is megsérült A Népszava birtokába került tavaly év végi tájékoztató szerint az Adaptív Védelem programot négy turnusban akarták elindítani idén. A levél alapján a részvétel ugyan önkéntes volt, de szerepelt a Miniszterelnöki Kormányiroda „kérése” arról, hogy a minisztériumok támogassák, minél többen jelentkezhessenek a programra. A tájékoztató szerint a 2024-ben kísérleti jelleggel indult honvédelmi felkészítést 140 nő és férfi teljesítette, és a Védelmi Tanács úgy döntött, a programot 2025-ben folytatják. A Magyar Honvédség a jelentkezési létszám függvényében idén három férfi és egy női csoportot szervez, illetve szervezett.

Tájékoztatója szerint a kiképzés három szakaszból áll. Az első a bevonulási nap, amikor a jelöltek egészségügyi-pszichológiai szűrésen esnek át, ruhát próbálnak, és a program felépítését is megismerik. Ezt követi 3 pénteki napra tervezett csapatösszevonás, majd egy 14 napos laktanyai felkészítési időszak, amelynek idejére beköltöznek a jelentkezők a kiképző bázis laktanyájába. Tehát az egész program összesen 18 részvételi napból áll.

Gulyás Gergely ehhez képest beszélt a 25. napról, a szavait azonban cáfolja a Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hivatalos közösségi oldalán közzétett menetrend is.

Ő azt írta: „A program két fázisból áll. Az első szakasz során a jelentkezőknek elméleti tudásanyagot kell elsajátítani, majd felkészítő menetgyakorlatokat teljesíteni, ezt követi a kéthetes, egybefüggő, bentlakásos gyakorlat”. Ez utóbbi egybecseng lapunk információjával, a honvédelmi miniszter csak az első, vagyis a „bevonulási napot” hagyta ki a felsorolásból.

A menetrend szerint az első, férfiaknak szóló turnus január 13-án indult, jelenleg is tart, a beköltözés jövő hétfőn lesz, és április 13-ig tart. A második, nőknek indított program február 17-én kezdődött, ekkor volt az úgynevezett bevonulás. A következő találkozó volt március 21-én, vagyis akkor, amikor a Miniszterelnökségen dolgozó 29 éves nő kezében felrobban a gránát.

Mivel más, nőknek indított csoportról nem szól a levél (három férfi és egy női turnus szerepel benne), ez azt is jelenti, hogy az éles gránát dobását minden bizonnyal nem előzte meg semmilyen felkészítés.

Tehát a legelső pénteki csapatösszevonáson már dobták is az eszközt. Ezt még kettő csapatösszevonás követ majd a május 5-étől 18-áig tartó laktanyai felkészítés előtt – legalábbis a tájékoztatóban leírt menetrend alapján.

A harmadik turnus szintén férfiaknak szól, ami ezen a héten hétfőn kezdődött, a beköltözés júniusban lesz. A negyedik, ugyancsak férfiaknak szóló turnus június 2-án kezdődik, és szeptember 21-én zárul. A képzésen való megjelenés munkában töltött időnek számít, a jelentkezőknek így nem kell szabadságot kivenniük, az igazolást a miniszterelnöki kormányiroda állítja ki.

Információink szerint a kormánytisztviselők egy része azért vállalhatta el a honvédelmi kiképzést, mert félt az elbocsátástól. Az ígéret szerint ugyanis aki ezen részt vesz, annál ez jó pontnak számít, és elkerülheti majd az esetleges leépítés első körét. Hasonlóan tudja Ruszin Szendi Romulusz is, a volt vezérkari főnök szerint levelek bizonyítják, hogy „nagyon melegen ajánlott” volt a kormánytisztviselők számára a katonai kiképző programban való részvétel. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón ugyanakkor „durva és ízléstelen” hazugságnak nevezte, hogy részvétel ne önkéntes lenne. Hozzátette azt is, jelenleg nyomozás van folyamatban, az ügyészségi vizsgálatnak van elsőbbsége, és kijelentette: úgy kezelik a történteket, mintha munkahelyi baleset történt volna, ebben a Miniszterelnökségnek teljes körű kártérítési felelőssége van. (Egy ilyen kártérítés összege az eddigi gyakorlat alapján akár több tíz millió forint is lehet – a szerk.)

A Szabad Európa információja szerint a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára, Vidoven Árpád szervezte és felügyelte a gyakorlatot. A baleset miatt minden támadó kézigránát használatát megtiltották, de maga az Adaptív Védelem program folytatódhat. A Telex korábbi információi szerint a kormánytisztviselők katonai kiképzési programja már újra is indult, miközben a vizsgálatokkal ilyen rövid idő alatt aligha végezhettek. A baleset nyomán a programból kikerült az éles lőszer és a robbanószer használat is, helyette többek között elméleti órák, katonai testnevelés és alaki foglalkozás (menetelés) lesz. Az ügyben megkerestük a Honvédelmi Minisztériumot, de lapzártánkig nem kaptunk választ a tárcától.