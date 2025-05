A német mester nyomában

Albrecht Dürer;

2025-05-16 16:08:00 CEST

Albrecht Dürer nyomdokaiba lép Nagy Bogi képzőművész: a reneszánsz korában élt festőművész Nürnbergtől Velencéig tartó útján fog végighaladni, hogy inspirációt gyűjtsön az újabb műveihez.

Ihletet az alkotáshoz számos úton lehet gyűjteni: az embert inspirálhatja egy film, egy festmény vagy egy zeneszám, az utazások pedig szintén flow állapotba keríthetik az alkotót. Nagy Bogi képzőművész például azt határozta el, hogy egyik kedvenc alkotója, Albrecht Dürer (1471-1528) nyomdokaiba lép, és végigjárja a német alkotó szülővárosától, Nürnbergtől egészen Velencéig tartó utat, melyet a reneszánsz mester az életében kétszer is megtett.

– Dürer édesapja, idősebb Ajtósi Adalbert is magyar származású volt, a Gyula városa melletti Ajtóson született, míg nekem édesapám Gábortelepről származik, mely harminc kilométerre fekszik Ajtóstól. Így nekem már ez egy fontos kapcsolódási pont – mondta a művész a Népszavának. Másrészt Nagy Bogi több éve Nürnbergben él, ahol maga Albrecht Dürer született és halt meg, és ahol a múzeumként működő szülőháza is található. A magyar művész másfelől úgy véli, hogy Dürer máig meghatározó a művészete, amit vélhetőleg az egész világon érzékelni fognak 2028-ban a festő halálának az ötszázadik évfordulóján.

A mostani ötletét már korábban kitalálta, és jelentkezett is vele a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum pályázatára, hogy a téma kapcsán kiállíthasson 2026-ban a 61. Velencei Képzőművészeti Biennálé Magyar Pavilonjában. A beadott pályázata azonban nem nyert, ám Nagy Bogi az álmát nem adta fel, és azt most megvalósítja.

De hogyan is fog zajlani ez a művészeti túra? Az alkotó május 21-én, Dürer születésnapján egy sajtótájékoztatót fog tartani Nürnbergben, Albrecht Dürer házában, majd kap egy zarándokáldást a Szent Jákob templom papjától, aztán elindul az útra, és a vándorlása során több, Dürer életében is fontos városban megáll, hogy inspirációt gyűjtsön, mint például Innsbruckban, aztán átkel az Alpokon, hogy Észak-Olaszországban haladva eljusson Velencébe.

– Az utat úgy akarom járni, mint régen a zarándokok. Nem akarok sietni, rohanni, hanem élvezni szeretném az élményt, így felkészültem arra, hogy akár két hónapon át is sétálok – mondja a művész. Az útja során pedig alkotni is fog, de nem Dürer műveit fogja újragondolni, hanem hagyja, hogy a mester által látogatott városok és tájak hassanak rá. Tervei szerint készíteni fog rajzot, festményt és videót is, az élményeiről pedig naplót ír, a kész műveket pedig kiállításokon szeretné bemutatni, illetve egy művészeti albumban, melynek szövegéhez Dürer-kutatókat szeretne felkérni.

– Nem most fogok először nagyobb útra vállalkozni, korábban jártam már Indiában, Nepálban, a Himaláján, Spanyolországban pedig végigjártam a Santiago de Compostelába vezető Szent Jakab-utat. Ezenfelül hatezer méter volt a legmagasabb pont, ahová eljutottam, konkrétan a Mount Everest alaptáborától kicsit feljebb jutottam. Szóval tudom, hogy mi vár rám, az első napokat biztos nehezen fogom megélni, de aztán felszabadulok, és belejövök a túrába – mondta Nagy Bogi, aki a Dürer-utazásra nemcsak lélekben, de fizikailag is készül, illetve az indulás előtt még fellapozza a mesterről szóló albumokat.