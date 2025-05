Nem jogerősen pert vesztett, több mint egymilliárd forintot kell fizetnie egy Schadl György idején felmondott szerződés miatt a végrehajtói karnak

per;Fővárosi Törvényszék;Schadl György;Magyar Bírósági Végrehajtói Kar;

2025-05-16 08:44:00 CEST

Az eljárás másodfokon a Fővárosi Ítélőtáblán folytatódik majd.

Nem jogerősen elvesztett egy fontos pert a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK), ami súlyos anyagi veszteséget is jelent a szervezet számára. A Fővárosi Törvényszék idén március 4-én kihirdetett elsőfokú ítélete ugyanis az MBVK-t bő egymilliárd forint – egészen pontosan bruttó 1 113 985 346 forint – és kamatai megfizetésére kötelezte – tudta meg a hvg.hu.

Ez jelentős összeg, hiszen például 2023-ban a szervezet egész éves árbevétele 3,5 milliárd forint volt, míg a nyeresége 1,07 milliárd. A portál szerint

az MBVK az ítélet ellen fellebbezett, így fizetnie egyelőre nem kell, az eljárás pedig a Fővárosi Ítélőtáblán folytatódik majd másodfokon.

A hvg.hu felidézi, a szervezetet milliárdos kifizetésre kötelező ítélet egy évek óta folyó és szövevényes peres eljárás részeként született. A lényege, hogy az MBVK korábban, hibás teljesítésre hivatkozással felmondott egy, még Schadl György idején kötött szerződést, ám ennek jogosságát a partner vitatta, így bíróságra mentek a felek.

A Sysdata PSE Kft.-vel 2017 és 2019 között öt szerződést is kötött a kar, ezek közül egy 2017-es, szoftverfejlesztési célú megbízás volt a legnagyobb, 3,427 milliárd forint. Az addigi Egységes Végrehajtási Ügyviteli Rendszer (EVÜR) lecseréléséről 2017-ben írták alá a szerződést, és a Szekendy Ákos magánszemély tulajdonában álló cég neki is látott a 114 hetesre tervezett munkának.

2019 nyaráig a tervezett ütemben dolgoztak, ám miután Varga Judit igazságügyi miniszter az MBVK felügyeletét államtitkárára, a Schadl mellett most szintén vádlott Völner Pálra bízta, a cég és a kar kapcsolata hirtelen megváltozott. Bár Völner akár elrendelhette a kar „informatikai rendszereinek vizsgálatát” is, eddig nem került elő adat, amely személyes közbelépésére utalna. Viszont a cég szerint az MBVK ekkortól „indoklás nélkül megtagadta már átvett és leszámlázott munkarészek kifizetését”, majd „a teljes együttműködést beszüntette”, végül 2020 nyarán az MBVK fel is mondta a szerződést, hibás teljesítés miatt. A Sysdata ezt vitatta és perre ment, emellett a kartól a felmondásig elvégzett munkák kifizetését is követelte. A HVG kérdésére a Sysdata tulajdonosa, Szekendy Ákos közölte, ezt a döntést felülvizsgálati eljárásban azóta a Kúria is helybenhagyta.

A cég képviselője a nem jogerős döntéssel nekik megítélt 1,1 milliárdos összegről megjegyezte, hogy azt a bíróság a perben felkért igazságügyi informatikai szakértő vizsgálata és megállapításai alapján állapította meg. A HVG-nek a peranyagban is szereplő információja szerint azonban

a szakértőnek nem volt könnyű dolga, mert az MBVK-nál lévő szoftververzió kipróbálását több tényező hátráltatta.

A kar – ahonnan a portál nem kapott a kérdéseire választ – korábban, 2019-ben arra hivatkozott, vízbetörés történt az MBVK szervertermében, később pedig hálózati meghibásodás. A bírósági szakértő ezt követően azért sem tudta vizsgálni a szoftver 2020-as, a szerződéstől elálláskori állapotát, mert 2021 őszén a légkondicionálás leállása miatt túlmelegedés történt, a szakértő pedig a helyszínen megállapította, hogy az e miatti meghibásodások okán a 2020. nyári időállapot szerinti rendszer nem állítható helyre.