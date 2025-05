Tüntetést szerveznek vasárnapra az „átláthatósági” törvénytervezet elfogadása ellen

Budapest;tüntetés;Kossuth Lajos tér;átláthatósági törvény;

2025-05-16 12:52:00 CEST

„Álljunk ki közösen az igazságért, álljunk ki közösen a szólásszabadságért!” – áll az esemény leírásában.

Tüntetést szerveznek vasárnapra, 17 óra 30 perces kezdéssel a Kossuth térre a Halász János fideszes képviselő által benyújtott, „A közélet átláthatóságáról” című törvényjavaslat elfogadása ellen.

Az esemény Facebook-oldalán található leírás kiemeli:

„A szabad sajtó ellehetetlenítése korlátozza a szólásszabadságot és a lehetőségünket, hogy objektívan tájékozódjunk a közéletről. A törvényjavaslat elfogadása lehetővé teszi, hogy a kormányunk a neki nem szimpatikus médiákat cenzúrázza, ezzel még jobban teret adva a propagandájának. Álljunk ki közösen az igazságért, álljunk ki közösen a szólásszabadságért!”

Cikkünk megjelenéséig több mint kétezer ember jelezte, hogy részt vesz a tiltakozáson, csaknem 21,5 ezren pedig azt, hogy érdeklődnek az esemény iránt.

Az egyik szervező azt írja, még levelezik a rendőrséggel, ugyanis 15 főre jelentette be a tüntetést. „Úgy volt, hogy egy kisebb közösséggel megyünk ki, nem gondoltam volna hogy ekkora érdeklődést fog mutatni az eseményem, szóval a létszámbővítést jeleztem a rendőrség felé” – teszi hozzá. Bejegyzésében kiemeli, „lelkes tüntető vagyok, aki sok ismerőst szerzett ezeken a tüntetéseken. Ezekkel az ismerősökkel fogalmazódott meg bennünk, hogy szeretnénk aktívabban is fellépni a kormány ellen, és ez a tüntetés az első ilyen próbálkozásunk. Nem volt tudomásom arról hogy más tüntetést is bejelentettek vasárnap estére, ezért nem működtünk együtt másokkal. Illetve fontosnak tartjuk a pártpolitika nélküli fellépést, hiszen nem szeretnék hogy ez bárkinek elvegye a kedvét a közös kiállástól.”

Mint arról lapunkban beszámoltunk, Halász János fideszes képviselő nyújtotta be a közélet átláthatóságáról szóló törvénycsomag tervezetét. Eszerint a Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal a kormány számára jegyzéket készíthet azokról a szervezetekről, amelyek szerinte külföldi érdekeket szolgálnak, és ezzel veszélyeztetik Magyarország szuverenitását. Aki erre a listára felkerül, nem fogadhatja el a személyi jövedelemadó egy százalékából származó felajánlásokat, külföldi támogatásokat, adományokat csak a NAV engedélyével kaphat, uniós pályázati pénzeket sem vehetnek át, vezetőik pedig kiemelt közszereplőnek minősülnek, így nyilvános vagyonnyilatkozatot kell tenniük. A tervezet szerint a közélet befolyásolására irányuló tevékenységnek minősül például a „demokratikus vita, valamint az állami és társadalmi döntéshozatali folyamatok befolyásolására irányuló tevékenység.”