Karácsony Gergely felszólalt a brüsszeli Pride-on

2025-05-17 15:53:00 CEST

Magyarország nem egyenlő a kormányával - hangsúlyozta a budapesti főpolgármester.

Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is részt vett a brüsszeli Pride-on, ahol beszédet is tartott. Az ATV teljes egészében közzétette a felszólalást, amely a következőképpen szólt:

„Kedves Barátaim!

Köszönöm, hogy itt lehetek! Magyarországról érkeztem. Abból az országból, amely az 1956-os forradalom idején egyedül harcolt a szabadságért a szovjet hadsereggel. Abból az országból, amely 1989-ben elindította Európa egységének létrehozását azzal, hogy elsőként bontotta le a vasfüggönyt. Abból az országból, amelyikben az elmúlt években folyamatosan nőtt a szexuális kisebbségek elfogadása. Abból az országból, amelyik szereti a szabadságot, mert sokat szenvedett a múltban, hogy szabad legyen. Abból az országból, ahol egyre többen éreznek szégyent a kormányuk miatt.

Sok millió magyar nevében mondom: Magyarország nem egyenlő a magyar kormánnyal. A magyar parlament elfogadott egy törvényt abból a célból, hogy betiltsák a Budapest Pride-ot. Ez a sokadik lépés, amivel a magyar kormány a magyar polgárok alapvető jogait akarja korlátozni. De a Budapest Pride-ot nem lehet betiltani. Mert a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani. Írjátok be a naptárba: június 28-a Budapest Pride. Várunk mindenkit Budapesten. Legyen az idei a legnagyobb, a legszínesebb, a legnemzetközibb Pride, amint valaha látott a világ.

A Budapest Pride elsősorban arról szól, hogy az LMBTQ+ közösség tagjai szabadon és félelem nélkül élhessenek Budapesten. De szól mindannyiunk szabadságáról. Mert vagy mindannyian szabadok vagyunk, vagy egyikünk sem az. Ha be lehet tiltani a Pride-ot egy Európai Uniós tagállamban, akkor az Európai Unió egyik állampolgára sincs biztonságban. Álljunk ki közösen a Budapest Pride mellett és álljunk ki közösen az európai egység mellett. Egy olyan európai egység mellett, amely nem a nemzeti kormányok szövetsége, hanem nemzeteké. Olyan európai egység mellett, amely nem a multinacionális vállalatok egysége, hanem az embereké.

Legyen a Budapest Pride az európai egység, a szabadság és a szolidaritás ünnepe!

Találkozzunk a Budapest Pride-on!”

Karácsony Gergely még május 14-én csütörtökön utazott el Brüsszelbe, nem csak ebből a célból, hanem azért is, mert a Budapestnek járó uniós forrásokról ment egyeztetni az EU illetékeseivel. Feltehetően az Orbán-kormány átláthatóságinak nevezett törvényjavaslatáról is szó esett, amellyel kapcsolatban a főpolgármester korábban nyílt levelet is írt az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek. Ebben Karácsony Gergely a törvényjavaslat felfüggesztésének elérését kérte tőle.