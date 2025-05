Karácsony Gergely levélben kéri az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel az Orbán-kormány átláthatósági törvénye ellen

Európai Bizottság;Karácsony Gergely;levél;Ursula von der Leyen;átláthatósági törvény;

2025-05-15 10:46:00 CEST

Ez egy totális hadüzenet a még megmaradt független sajtónak, és az egyébként sokszor az állam helyett is dolgozó magyar civil szervezeteknek – állapította meg a főpolgármester.

Karácsony Gergely főpolgármester levelet írt Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, azt kérve: az Orbán-kormány átláthatósági törvényének elfogadása esetén a bizottság kérje az Európai Bíróságtól a végrehajtás azonnali felfüggesztését.

A főpolgármester a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy ma Brüsszelbe utazik, ahol fontos tárgyalások várnak rá, többek között a Budapestnek járó, csak éppen soha meg nem érkező európai uniós forrásokról, vagy éppen a lakhatási válság európai kezeléséről.

„Van azonban egy ügy, ami ezek elé került, bizonyos szempontból talán még ezeknél is fontosabb, és nagyon fontos, hogy ezeket is szóba hozzam a brüsszeli tárgyalásaimon. A Fidesz-frakció benyújtotta, és mivel ismerjük a működésüket, hamarosan valószínűleg el is fogadja azt a törvényjavaslatot, amely tulajdonképpen ügynök szervezetté nyilvánítana minden olyan civil szervezetet vagy sajtóterméket, amely az elmúlt években teljesen jogszerűen, és egyébként helyesen nemzetközi forrásokat is használt a céljai elérése érdekében” – mondta. Karácsony Gergely kiemelte, „ez egy totális hadüzenet a még megmaradt független sajtónak, és az egyébként sokszor az állam helyett is dolgozó magyar civil szervezeteknek”. Ez egy olyan típusú lépés – folytatta – ami nem csak Magyarországon, de az egész Európai Unióban teljes mértékben elfogadhatatlan. A főpolgármester azt reméli, ma el tudja juttatni az üzenetét, melynek lényege, hogy

az Európai Bizottság ne várja meg azt a hosszú procedúrát, amikor egy kötelezettség-szegési eljárásban évek múlva majd kimondják azt, hogy ez totálisan abszurd és teljes mértékben kívül áll az európai normáktól és jogszabályoktól.

Karácsony Gergely azt kéri, hogy a bizottság „szedje össze a bátorságát”, és kérje a törvény elfogadása után azonnal az Európai Bíróságtól annak felfüggesztését. „Ha ez nem történik meg, akkor a magyar demokrácia visszafordíthatatlan károkat fog elszenvedni. Gyakorlatilag megszűnik a szabad sajtó, és megszűnnek azok a civil szervezetek is, amelyek nélkülözhetetlen munkát végeznek, hiszen az állam rengeteg területről kivonult, ahol ezek a civil szervezetek segítik a magyar társadalom működését” – állapította meg.

A főpolgármester levelében a többi között az áll:

félő, hogy amennyiben az Európai Unió szervei nem lépnek fel jogi eszközökkel is példátlan gyorsasággal az elfogadásra kerülő törvénnyel szemben, akkor visszafordíthatatlan károsodást szenvednek el ezek a szervezetek, velük együtt pedig a demokrácia és a jogállam alapvető értékei is.

a magyarországi független sajtó és civil szervezetek általános jellemzőire figyelemmel potenciálisan szinte minden, a kormányzati intézkedéseket bíráló civil szervezet, illetve a független online média több mint fele a törvény hatálya alá eshet.

a jegyzékre került szervezetek és azok vezetői részben megfélemlítési célú, represszív intézkedésekkel kell hogy szembe nézzenek.

meglátása szerint a korlátozás közvetlenül érinti az Unió három szabadságát is: az adományok vonatkozásában a tőke szabad áramlását, az áru ellenértéke vonatkozásában az áruk szabad áramlását, illetve a nyújtott szolgáltatás ellenértéke vonatkozásában a szolgáltatások szabad áramlását is, továbbá az uniós jogi érintettségre figyelemmel alkalmazni kell az Európai Unió Alapjogi Chartáját is.

komoly veszély áll fenn azzal összefüggésben, hogy a kötelezettségszegési eljárások bevett időigénye mellett – mint az már annyiszor előfordult – az Európai Bíróság előre borítékolható elmarasztalása csak ex post facto tud lenni, mert az érintettek a többéves procedúrát nem élik túl.

Mint ismert, a fideszes Halász János kedd éjfél előtt nyújtotta be a javaslatot, amely szerint a Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal javasolhatja, hogy az Orbán-kormány vegye jegyzékre azokat a „külföldről támogatott szervezeteket”, amelyek tevékenysége a megítélése szerint veszélyezteti Magyarország szuverenitását. A listán szereplő szervezet csak a „pénzmosás elleni szerv” engedélyével fogadhat el külföldi támogatást, és az állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadó egy százalékából sem részesülhet. Vezető tisztségviselői, alapítói, valamint felügyelő- vagy ellenőrző bizottságának tagjai kiemelt közszereplőkké válnak, kötelesek vagyonnyilatkozatot is tenni, azt el kell küldeniük az igazságügyi miniszternek, a tárca pedig az Orbán-kormány honlapján nyilvánossá teszi a vagyonnyilatkozatokat.

A magyarországi bankoknak folyamatosan figyelniük kell a listázott szervezet számláit, a „pénzmosás elleni szerv” pedig helyszíni ellenőrzéseket végezhet nála, ami azt jelenti, hogy minden iratba, számítógépbe, adathordozóba belenézhet és másolatot is készíthet. Ha a hatósági ellenőrzés alapján felmerül, hogy a szervezet a pénzmosás elleni szerv engedélye nélkül külföldi támogatást fogadott el, közigazgatási bírságra számíthat, amelynek összege a támogatás huszonötszöröse. Pluszbüntetésként a támogatásnak megfelelő összeget is el kell utalni a Nemzeti Együttműködési Alapnak.