Előretört a Tisza, tízezer Fidesz-taggal készült Orbán Viktor a Harcosok Klubjára

2025-05-18 15:59:00 CEST

A vasárnapi rendezvény a kormányfő oldalán közzétett posztok alapján verbális pankrációt ígér Magyar Péter, az Európai Unió, Ukrajna, Karácsony Gergely és a fél világ ellen.

Csaknem tízezer párttagot mozgósítottak a vasárnap délután négy órára a BOK Sportcsarnokba meghirdetett fideszes eseményre, amely egy film címe alapján a Harcosok Klubja nevet kapta – derült ki a 24.hu vasárnapi cikkéből. A lap információi szerint a Tisza Párt előretörése miatt minden választókerületből 100 megbízható embert választottak ki, ők lesznek a kampány kemény magja, s egyben a Fidesz új elitcsapatától azt várják, hogy megtöltik majd a csarnokot.

Felidézték, hogy Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalain az elmúlt napokban jól felépített bevezető kampányt futtattak a Harcosok Klubja brand bevezetése érdekében. Csütörtökön a miniszterelnök Facebook-oldala egy furcsa bejegyzést tett közzé, amelyben csak annyi állt: „HK”. A rejtélyes betűkről csak később derült ki, hogy a rövidítés az új szerveződést jelöli. ezt követően kiszivárogtatták a rendezvény terveit is.

A 24.hu idézte, mit mondott Orbán Viktor a TV2-nek szombat este. E szerint a rendezvényen azok jönnek majd össze, akik a H betű által megszólítva érzik magukat. – Nagy titok nincs, de az látnivaló lesz, hogy mi sem aludtunk az elmúlt néhány hónapban. Szükségünk van azokra a hazaszerető emberekre, akik hajlandóak harcolni Magyarországért és belőlük kell szervezni egy politikai közösséget, hogy meg tudjuk védeni az országot, ennek lesz egy találkozója – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor még szombat este egy videót is közzétett, amely már a BOK-csarnokban zajló próbákat és a rendezvény főszereplőit is bemutatta, sőt, a műsor koreográfiájából is ízelítőt adott. Ebben felbukkant Szentkirályi Alexandra, Gyopáros Alpár, Szijjártó Péter, Menczer Tamás és Lázár János. Továbbá a jelek szerin valódi politikai showműsorra, a cím alapján kőkemény pankrációra készülnek a, nevezett politikusok politikai beosztása szerint feltehetően a kijelölt ellenfelek, Magyar Péter, Karácsony Gergely, az Európai Unió, Ukrajna vagy Karácsony Gergely ellen.

A Index még márciusban írt arról, hogy a miniszterelnök titkos Facebook-csoportot hozott létre, és azon keresztül személyesen fogja irányítani a csapatot. – Körülbelül 400 nap lehet hátra a választásokig, addig mindennap fogunk feladatot kapni – mondta márciusban, a csapat szervezésekor az egyik tag.