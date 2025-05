Kovács Gergely: A Fidesz elvitte a kampánycuccait, miután számukra rémisztő feliratokat írtunk rájuk

Fidesz;önkormányzat;XII. kerület;városüzemeltetés;plakátkampány;MKKP;Kovács Gergely;

2025-05-18 17:01:00 CEST

A fővárosi XII. kerület polgármestere megunta, hogy a kormánypárt az önkormányzati városüzemeltető cég telephelyén tárolta a plakátjait, pultjait.

Hatalmas siker! Végre elvitte a Fidesz a kampánycuccait a XII. kerületi önkormányzat városüzemeltetési cégének a telephelyéről – posztolta Facebook-oldalán Kovács Gergely polgármester (MKKP). Mint írja, amikor először szóltak a kormánypárti politikusoknak, úgy tettek, mintha nem is tudnának róla, hogy évek óta itt tárolják ezeket, amikor másodszor, akkor nem is válaszoltak.

– Aztán átrajzoltuk olyanokra a standjaikat, hogy úgy érezzék, talán jobban járnak, ha maguknál tarják őket és olyan számukra szitokszavak, mint a tolerancia kerültek a fideszes standokra vagy éppen négynél több szín egymás mellett, amitől rettegni szoktak – tette hozzá. Ilyen feliratokkal ösztönöztek, például Pokorni Zoltán volt polgármester egykori plakátjain, pultjain: „Egy toleráns Normafáért; DÉKÁ; Tengerre; Több migránst a XII. kerületbe; Árad a Tisza.”

A polgármester végül elégedetten nyugtázta, hogy akciójuk, amelyet videón is rögzítettek, bevált. – Meg is jött az email Fonti Krisztinától (fideszes önkormányzati képviselő), hogy akkor mégis elviszik a dolgaikat és ez azóta meg is történt. Éljen, éljen! – örvendezett vasárnapi posztjában Kovács Gergely.