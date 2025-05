Alig artikulált üvöltözés, lézerfények – Úgy tűnik, igen gyengécske harcosokat gyűjtögetett össze Orbán Viktor az amerikai típusú klubjába

Fidesz;Orbán Viktor;BOK Sportcsarnok;Harcosok Klubja;

2025-05-18 16:57:00 CEST

Az előzetes híreknek, bevágott snitteknek megfelelően a miniszterelnök egy amerikai típusú politikai show-műsorral jelezte, hogy a Fidesz a nyilvánosság előtt is megkezdi a kampányát a 2026-os országgyűlési választásra.

A Kezdet – ezzel a fekete hátterű fehér felirattal vezette Orbán Viktor élő közvetítését a Facebook-oldalán a vasárnap 16 órára a BOK Sportcsarnokba meghirdetett eseményt, amely a jelek szerint a Fidesz 2026-os kampányának egyik startrendezvénye, a békét hirdető, de immár folyamatosan háborús retorikát használó Orbán-kormányra építve. Még kép nélkül egy hang már jó előre figyelmeztetett, hogy a rendezvényen olyan villódzó képek, fények lehetnek, amelyek egyesekben nem várt reakciókat válthatnak ki.

A Harcosok Klubját a Himnusszal nyitották meg, a színpad piros, fehér, zöldben, a közönség zöld fényben pompázott, lézershowwal folytatódott, majd Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója jelent meg elsőként. – Ez a Harcosok Klubja, minden most kezdődik el – idézte Kovács Ákos énekest. – Magyarország támadás alatt áll, harcban állunk, Magyarországot csak a harcban lehet megvédeni, a közönségnek üvöltötte: ti vagytok a bátrak, a harcosok – hergelte a fideszes pártaktivistákat, majd azt ígérte, hogy már ma is Európa legszervezettebb, legerősebb pártja a Fidesz, az offline térben, a pultoknál, de most az interneten is azok lesznek, ígérte, néhány hónap múlva. – Erőt, hitet, magabiztosságot érzek, üvöltötte, hörögte Menczer, aki közölte a célt: Ukrajna vagy Magyarország, mi mindenkit megvédünk a piros, fehér, zöldet a kék-sárgától, és újra győzni fogunk – hirdette, majd jelezte, nem lesznek nőnek öltözött férfiak az óvodákban.

Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő szerint „megvan a vidéki hadtest”, magát falusi embernek állítva be, a Tisza Pártot ócsárolta, és falu bolondjának nevezte az ukrán pólót öltőknek, a szénát lapátolóknak, és csodát ígért 2026-ra a falusiaknak.