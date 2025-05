tüntetés;átláthatósági törvény;

2025-05-18 17:46:00 CEST

Egy anya Fing feliratú szatyorral érkezik, célzásként Sulyok Tamás köztársasági elnökre. A felszólalókról kérdezzük. Pankotai Lili, Lengyel Tamás, Mérő Vera nem ellenzéki önismétlés? – De, de nem baj. Pankotai Lilit kifejezetten szeretjük, és a lányom korosztálya. Szerinte ezt a törvényt érvényesíteni fogja az Orbán-kormány. Ellehetetlenítenek sajtótermékeket, de cégeket is akár, akik külföldről kapnak pénzt. – Igazából az lenne a legjobb, ha a Tisza Pártot is betiltanák. Akkor jönne el az a kívánt forradalom, amire szükség lenne - jelenti ki, hozzátéve: szerinte ezt nem fogja meglépni a Fidesz és kormányváltás lesz jövőre. “Fontos fenntartani az elégedetlenség hangulatát, ezért a következő 1 évben tüntetésekre fogunk járni.” Hadházy tüntetésre is most készül először.