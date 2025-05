átláthatósági törvény;

2025-05-18 18:54:00 CEST

Az az Osváth Zsolt influenszer is kiállt a sajtószabaságért, akiről a kormánypárti propaganda azt terjesztette, hogy pedofil, és több pert is nyert a rágalmazói ellen. Ha nem lesz ki megírja a valóságot, csak a hazugság marad. Ő ezért jött el – mondta.

Hodász András egykori katolikus pap, aki most coachként dolgozik. – Ti vagytok a jövő, a remény – mondta, nagyapjára emlékezve, aki 1956-os hős volt. Nem hallgathatunk, hogy kiépül az a rendszer, amiért ő is küzdött. Ekmesélte, már papként is kérdezték tőle, hogy miért lett ellenzéki, amire azt mondta, a Fidesz tagadott meg mindent, amit ő korábban vallott. Felidézte a Fidesz 2002-es szlogenjét, hogy hisznek a szeretet és az összefogás erejében, most azonban a gyűlöletben, a harcosok klubjában. – Egykor azt mondta Orbán Viktor, hogy ajtót mutattak az oroszoknak, és nem engedik, hogy visszajöjjenek az ablakon, most pedig kitárják előttük az ajtót. Hodász András Jézust idézte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” A volt pap szerint itt 15 éve lábbal tiporják itt az igazságot. – Figyeljetek a mentális egészségetekre, a haragot ne engedjétek eluralkodni, maradjatok itt, legyetek politikailag aktívak – buzdította a fiatalokat, és arra is hogy beszéljenek akár kormánypárti ismerőseikkel is, mert, ha véget ér ez az őrület, újra meg kell tudni fognunk egymás kezét, egyesíteni ezt az országot.

Takács Lara, az Adom Diákmozgalomtól azt mondta, hogy egyre inkább attól kell tartani, hogy cenzúrázza a hatalom a gondolatainkat is, ezért jöttek ide ők, a diákok is, hogy kiálljanak a sajtószabadságért, a demokráciáért. Szerinte most még beszélhetnek, nem érti, hogy lehet az, hogy közpénzből rombolni lehet, de külföldi pénzből értéket teremteni nem. Ők a valóságot akarják látni, a jövőjüket, ezért nem csak ma, holnap is kiállnak.

Lengyel Tamás színész, ahogy bemutatkozott, boomer úgy fogalmazott: – Sokan vagyunk, de nem elegen. A Fidesz szisztematikusan leépítette a demokráciát, a kultúrát, az oktatást központosította, a pénzeket elvette. Beszántotta a Népszabadságot, lenyúlta az Origót, a TV2-t, kormánypártivá alakította az Indexet. Miért tudták megtenni? Mert hagytuk – mondta. – Nem hagyjuk, nem hagyjuk – harsogta a tömeg, felsorolva Rogán Barbara ruháit, a NER-Ferrarikat. – Mikor értjük meg már végre, hogy az egzisztencia-féltésből való hallgatás voks a hatalom mellett. Fidesz vagy rendszerváltás, ez a kérdés – kiáltotta a mikrofonba Lengyel Tamás, hogy ő olyan országban akar élni, ahol nem félünk. Felszólít mindenkit, hogy írjanak, posztoljanak, támogassák a független médiumokat, civil szervezeteket, győzze meg azokat, aki 2022-ben nem mentek el szavazni, hogy 2026-ban menjenek el. – Vége van, Viki – kiáltotta, vele együtt a tömeg is.