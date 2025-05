Áldás vagy átok?

pszichológia;viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek;ADHD;

2025-05-19 14:00:00 CEST

Trend vagy valós probléma, hogy a gyerekekre könnyedén kimondják a diagnózist, amely mögé máskor meg felnőttek bújnak? Az ADHD az Attention Deficit Hyperactivity Disorder rövidítése, azaz figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar. De biztos, hogy mindig zavarként kell értelmezni a jelenséget? Rakjunk rá egyből negatív bélyeget anélkül, hogy mögé néznénk? A témakör napjainkban egyre nagyobb figyelmet kap, ugyanakkor számos tévhit és félreértés övezi. Hogyan alakulnak ki ezek az állapotok? Miért léteznek? És talán a legfontosabb kérdés: hogyan viszonyulunk hozzájuk gyermek- és felnőttkorban? Hátrányként tekintsünk rá vagy bennünk rejlő potenciálként?

Furcsa kislány voltam, olyan, aki pörög, forog és sose tud nyugton ülni, emiatt nagyon sok konfliktusnak, csúfolásnak és nehézségnek voltam kitéve az iskolában. Ez sokunkkal így van. Húsz évvel ezelőtt még nem volt jellemző, hogy erre figyeljenek a szülők, a tanárok. Nem volt idő, vagy nem volt központban a téma. Ha valaki más volt, vagy élénkebb akkor egyszerűen rásütötték a „rossz gyerek” bélyeget vagy a neveletlen jelzőt, és egy-két atyai pofonnal vagy sarokba ültetéssel „jutalmazták” ezt a fajta viselkedést. Büntetéssel sem akkor sem, most nem érünk el semmit, hiszen itt nem a rossz viselkedésről van szó. Ezeknek a viselkedési zavaroknak a kialakulása egy összetett folyamat, amit nem lehet csupán ráfogni a környezetre, a személyiségfejlődésre, a genetikai hajlamra.

Gének és környezet

Kutatások szerint talán első helyre vehetjük a genetikai hajlamot. Az ADHD esetében például a családi halmozódás gyakori, és specifikus géneket is azonosítottak, amelyek növelhetik a kialakulás kockázatát. De jelentős szerepet játszanak az úgynevezett neurológiai eltérések. Ilyenkor az agy szerkezetében és működésében is kimutathatók különbségek. Jellemzően az agy homloklebenyének – amely a tervezésért, figyelemért, impulzuskontrollért felelős – eltérő fejlődése és működése figyelhető meg. Az ingerületátvivő anyagok, mint például a dopamin és a noradrenalin egyensúlyának zavara szintén hozzájárulhat a tünetek megjelenéséhez. Ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, mert ha ezt megértjük, akkor tudunk reagálni a kialakuló tünetekre. Meg tudjuk érteni, hogy ha valaki „túltelítődik” akkor gyakran zavarják az erős fények, hangok és élesebb megjegyzések is.

Tudjuk ilyenkor, hogy rászólással, kiabálással, kiborulással reagálni semmiképpen sem kifizetődő, mert olyan konfliktus spirálba keveredhetünk az illetővel, legyen az gyerek, vagy felnőtt, amiből nagyon nehéz mindkét félnek kikeveredni sérülésmentesen, pedig ez lenne a cél.

Bizonyos környezeti tényezők is befolyásolhatják a viselkedési zavarok kialakulását, súlyosságát. Ilyenek lehetnek a terhesség alatti és születés körüli komplikációk (alacsony születési súly, oxigénhiány, anyai dohányzás, alkoholfogyasztás), a kora gyermekkori traumák, a kaotikus, ingerszegény, vagy éppen a túlingerelt környezet is. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a tényezők önmagukban általában nem okoznak viselkedési zavart, de növelhetik a kockázatot a genetikailag fogékony egyéneknél. A viselkedési zavarokat gyakran negatívként értékeli a társadalom, sajnos ezen a zavar szó használata sem segít. A negatív megítélésének gyökerei mélyen a társadalmi normákban és elvárásokban rejlenek. A nyugodt, figyelmes, szabálykövető viselkedést tartjuk ideálisnak, különösen a tanulási és munkahelyi környezetben. Az ettől eltérő megnyilvánulások – mint a figyelem nehézsége, a hiperaktivitás, az impulzivitás vagy az ellenálló viselkedés – könnyen értelmezhetők fegyelmezetlenségként, rossz nevelés eredményeként, vagy szándékos rosszaságként.

Bármennyire is porondon van ez a téma és számos fejlesztés elérhető, sokan mégsincsenek tisztában a viselkedési zavarok neurobiológiai hátterével. Azt gondolják, hogy pusztán akaraterő kérdése a megváltozás, nem értik, hogy az érintettek agyának működése eltér a tipikustól. A viselkedési zavarokkal küzdő egyének viselkedése olykor bosszantó lehet a környezetük számára. A hiperaktivitás megnehezítheti a közös munkát, vagy a nyugodt légkör megteremtését, az impulzivitás pedig váratlan és nehezen kezelhető helyzeteket teremthet. A mai társadalom nagy hangsúlyt fektet a teljesítményre és az eredményességre. A viselkedési zavarok gyakran megnehezítik a tanulmányi vagy munkahelyi sikereket, ami tovább erősítheti a negatív megítélést. És itt van a kulcs. Sztereotípia él az emberekben, hogy megnehezíti. Pedig csak megnehezítheti. És ez nagy különbség.