Az elítélt pedofil mellett a náci posztot terjesztő keszthelyi fideszes is jelen volt Orbán Viktor harcosainak klubján

2025-05-19 10:57:00 CEST

2025-05-19 10:57:00 CEST

Még hogy nincs sokszínűség a kormányoldalon.

Orbán Viktor vasárnap az online térhódítás jegyében indította útnak a Harcosok Klubja nevű mozgalmát, s mint beszámoltunk róla, mindjárt az első konferenciájukon a Fidesz hevesi küldöttségének a soraiban minden jel szerint felbukkant egy 2016-ban pedofíliáért jogerősen elítélt férfi, akinek egy tizenkettedik életévét be nem töltött gyerek ellen elkövetett szexuális erőszak miatt kellett bíróság előtt felelnie.

Néhány napja pedig megírtuk azt is, hogy Keszthely egyik fideszes önkormányzati képviselője, Nemes Klára is megosztott egy Dobrev Kláráról szóló, náci hangvételű Facebook-bejegyzést. A poszt Dobrev nagyapja, Apró Antal kommunista politikus – aki az 1956-os forradalom alatt elárulta Nagy Imre kormányfőt, majd személyesen felügyelte a koncepciós perét – tevékenységéből kiindulva bocsátkozik fajelméleti és antiszemita fejtegetésekbe. „Dobrev Klára, a népgyilkos Apró-Klein Antal unokája és John-Paul pápa ellenes merénylet szervezőjének, a bolgár állambiztonsági tisztnek a leánya, a Judeo-bolsevik, genetikailag prediszponált magyarellenes, rasszista tömeggyilkos akar Magyarország miniszterelnöke lenni. Nem kérünk belőle!! Számára egy választás van csupán: tűnjön el Magyarországról!” – állt a bejegyzésben. Nemes Klára később törölte a posztot és elnézést kért.

Most kiderült, hogy a fideszes politikus a fajelmélet mellett Orbán Viktor harcára is fogékony, ugyanis a 444 észrevett egy fotót, amit Nagy Bálint, Keszthely és környéke választókerületi elnöke osztott meg a Facebookon, s amelyből kiderült, a tegnapi Harcosok Klubján Nemes Klára is ott ült.