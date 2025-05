Úgy tűnik, elítélt pedofil is helyet kapott vasárnap Orbán Viktor harcosainak a klubjában

Orbán Viktor;pedofil;Heves vármegye;Harcosok Klubja;

2025-05-19 05:30:00 CEST

Horváth László fideszes képviselő, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos szelfije leplezte le.

Orbán Viktor vasárnap az online térhódítás jegyében indította útnak a Harcosok Klubja nevű mozgalmát, amelynek első kopnferenciáján a fidesz hevesi küldöttségének a soraiban minden jel szerint felbukkant egy 2016-ban pedofíliáért jogerősen elítélt férfi, akinek egy tizenkettedik életévét be nem töltött gyerek ellen elkövetett szexuális erőszak miatt kellett bíróság előtt felelnie – vette észre a 444 egy a rendezvényről készült Facebook-poszthoz kommentben közölt fotón.

A fotón a Horváth László mögött lévő sorban a bal oldalon Ivády Zsolt, Ivád polgármestere ül. Mellette a telefonját nézi Eged István pétervásárai polgármester. Ő az, aki két éve azzal fenyegette Hadházy Ákos országgyűlési képviselőt, hogy: „Könyörögni fogsz!”, amiért a képviselő a pályázati pénzeken épült házáról kérdezte – emlékeztet a 444, amelyik szerint a kép jobb szélén lehet látni a jogerősen elítélt S. Tamás Györgyöt, aki ugyancsak Ivádon él. A lap úgy tudja, a férfi ült is a tette miatt. Az nem világos, hogy a hevesi fideszesek miért vitték őt magukkal, de a kérdéseire a portál egyelőre sem Orbán Viktor pártjától, sem Ivády Zsolt polgármestertől nem kapott választ.

Felháborodott viszont a leleplezésen Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, aki a Facebook-oldalán azt írta: – Orbán Viktor és a Fidesz eddig is kitüntette a pedofil bűnözőket és kegyelmet adott a segítőiknek. Ma pedig a miniszterelnök egy 12 év alatti gyereket megrontó, elítélt pedofil bűnöző közreműködésével hirdette meg a honfitársai elleni háborút a Harcosok Klubja gyűlöletfélórán. A fideszes politikusok még büszkék is a pedofil társukra, hiszen bőszen osztják a pedofil bűnözővel közös mosolygós képeiket – jegyezte meg az ellenzéki politikus. Megszólította Orbán Viktort is: „Miniszterelnök úr, tényleg pedofil bűnözőkkel akar a honfitársai ellen harcolni? Önök középkezdésből is tudnak öngólt lőni.”