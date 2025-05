Az Igazságügyi Bizottság fideszesei tárgysorba vették az átláthatóságinak nevezett törvényjavaslatot

Halász János;Igazságügyi Bizottság;átláthatósági törvény;

2025-05-19 11:49:00 CEST

Nyolc igen és három nem szavazattal. Halász János csúcsra tolta a lazaságot.

Csúcsra tolta az igazi harcoshoz illő csata előtti lazaságot Halász János, aki hóna alatt egy Nemzeti Sporttal érkezett a Parlament Igazságügyi Bizottságának hétfői ülésére, majd leült az asztalfőre és a fotósok érdeklődésére látványosan olvasni kezdte Orbán Viktor kedvenc lapját. A bizottság végül 8 igen és 3 nem szavazattal tárgysorozatba vette az átláthatóságinak nevezett törvényjavaslatot.

Az ülés megnyitója után Halász János rezzenéstelen arccal szemüveget vett, majd papírból olvasta fel az indoklását. Szerinte az elmúlt években Magyarország szuverenitását súlyosan sértő esetek történtek, de az év elején kirobbant USAID-ügy „teljes egészében leleplezte”, hogy külföldi pénzekből működtetnek Magyarországon nyomásgyakorló szerveket. (Úgy tűnik, Halász nincs tisztában azzal, hogy László András USAID-kormánybiztos egyelőre semmiféle bizonyítékot nem gyűjtött Washingtonban.)

A közélet átláthatóságáról a nemzeti szuverenitás megerősíthetősége érdekében jogi garanciákat tartalmaz – folytatta Halász – a törvény minden olyan esetre, ha a szuverenitást veszély fenyegeti. Halász egy perc alatt felolvasta a mondókáját, majd rezzenéstelen félmosollyal hallgatta a bizottságban az ellenzék hozzászólásait.

A DK-s Sebián-Petrovszki László ezt követően közölte: az önök logikája az, hogy a Fidesz azonosítja magát a nemzettel, tehát aki a Fideszt támadja, arra önök úgy néznek, mint aki a magyar nemzet ellen vét. Akkor el lehet járni velük szemben. Az az óriási baj ezzel, hogy a kormány állami eszközökkel lép fel az ország saját állampolgáraival szemben, pusztán azért, mert az a bűnük, hogy nem értenek egyet a kormánnyal. „Van olyan, ami nem látható, például Orbán Viktor harcosból hogyan lett Putyin-harcos, amit érdemes lenne vizsgálni. Vagy azt is érdemes lenne vizsgálni, hogy NER oligarchák hogyan változtatták a közpénzt magánpénzzé” – állapította meg. Arról is beszélt, hogy a törvény egyértelműen jogi eszközökkel próbálja ellehetetleníteni a független, kritikus hangokat.

A párbeszédes Szabó Szabolcs felidézte, előre borítékolható, ha ez átmegy a Parlamenten, és úgy X év múlva a bíróság fogja megsemmisíteni. Ezt az Alkotmánybíróságnak kellene megtennie – mondta Szabó – de szerinte a legújabb AB-jelöltek fényében (Hende Csaba ex- honatya és Polt Péter ex-legfőbb ügyész) nem lenne túl meglepő, ha nem tenné meg. Szabó hosszan részletezte a szerinte jogi értelemben abszurd, a Szuverenitásvédelmi Hatóságnak (SZH) teljhatalmat adó passzusokat.

„Hogyan lehet egy kormány ennyire önbizalom hiányos? Ott van önöknek az összes média, összes közpénz. Ha van egy civil szervezet, hogy tegyük fel egy homoszexuális tinédzser egy faluban hozzájusson lelki segítséghez, akkor az a magyar szuverenitást sérti? Önök miért félnek ennyire ettől? Nincs elég hatalmuk?” – tette fel a kérdést a momentumos Cseh Katalin. Szerinte jól látszik, hogy milyen irányba akarja vezetni a Fidesz az országot. „akik még túlélték a 15 évet, azt még utoljára megpróbálja földbe döngölni”.

Tordai Bence szerint „csak pislogunk, amikor Orbán egy magyarellenes jelöltet támogat, majd Halász János benyújt egy javaslatot, amikor kettős állampolgárok külföldinek számítanak”. A törvény szerinte kivezeti az országot az Európai Unióból.

„Halász Jánost sajnálom” – kezdte a hozzászólását Szabó Tímea, és hozzátette, „biztos Halász SZDSZ-es múltja miatt bünteti a párt, hogy neki kellett benyújtani a javaslatot”. Úgy véli, a törvény nem más, mint a Huxit első írásos dokumentuma, teljesen világos, hogy Orbán Viktor ki akarja léptetni az országot az EU-ból. Szerinte látható, hogy idejön a Bank of China elnöke – ki tudja miről – tárgyalni, majd másnap Halász benyújtja a törvényt. Önök azt akarják megakadályozni – folytatta –, hogy civilek, a szabad sajtó belföldi mikroadományokból tudják finanszírozni saját működésűek. Szerinte egyértelmű, hogy ennek a törvénynek a célja a Tisza ellehetetlenítése. „Miért nem írnak egy olyan törvényt, hogy akit Magyar Péternek hívnak, annak nem szabad indulni a választásokon?” – tette fel a kérdést. Megjegyezte, a Fidesz pontosan tudja, hogy az EU el fogja marasztalni ezt a törvényt, ahogy azt a 2017-es civiltörvénnyel tették, csak úgy vannak vele, hogy 2026-ra, a következő választásra ne legyen független ellenzéki hang.

Halász János nem erőltette túl a válaszát, azt is letudta két perc alatt. Szerinte nem a törvény zagyva, hanem az ő érvrendszerük. A sok-sok panel, amit évek óta erőltetnek Oroszország kapcsán. Most is előjött minden, a kínai bankelnököt is sikerült idekeverni, amit nevetségesnek nevezett. Halász rövid, egyetlen konkrétumot nélkülöző „válasza” után a sajtónak sem állt meg érdemben, hogy megindokolja a javaslatát.