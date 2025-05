Hadházy Ákos: Már a gyermekétkeztetésből is milliárdokat nyerne ki a NER

önkormányzatok;gyermekétkeztetés;Hadházy Ákos;Palkovics László;KRÉTA-rendszer;

2025-05-19 13:13:00 CEST

Egy még nem hivatalos jogszabály-tervezet szerint köteleznék az önkormányzatokat, hogy az iskolai KRÉTA-rendszeren keresztül bonyolítsák a diákok, óvodások ellátását, jó pénzért.

Szép csendben készül egy újabb gigantikus lenyúlás: egy még be nem nyújtott törvényjavaslat szerint ezentúl kizárólag a pocsék KRÉTA-rendszeren keresztül zajlik majd a gyermekétkeztetés adminisztrációja és fizetése is – derült ki Hadházy Ákos hétfői Facebook-posztjából. Az ellenzéki politikus egyelőre csak jogalkotási javaslat formájában bukkant rá arra a tervre, amely az önkormányzatoktól szedne be újabb pénzeket csak azért, hogy elláthassák saját feladatukat, a közétkeztetést.

A javaslat szerint a lényeg, hogy ezentúl csak a KRÉTÁN keresztül folynak majd át a térítési díjak és majd ők fizetik ki az önkormányzatok saját konyháinak, vagy az általuk megbízott vállalkozónak a pénzt. Hadházy azt állítja, az iskolai rendszer egyáltalán nincs felkészítve egy ekkora feladatra, ráadásul az önkormányzatoknak a gyermekétkeztetés teljes költségének az 5 százalékát kellene kifizetniük a KRÉTA üzemeltetőjének. – Ez alsó hangon éves szinten a 6-8 milliárd forint sarc, amit a gyermekek étkeztetésétől vesz el egy NER-es cég – jegyezte meg az ellenzéki politikus, utalva arra, hogy az üzemeltető társaság az egykori innovációs és technológiai miniszter, Palkovics László „haverjáé”.

Hadházy Ákos bajosnak tartja azt is, hogy az önkormányzatoknak a szülőktől beszedett nyersanyagköltséget és az általuk finanszírozott rezsiköltséget is a KRÉTA-ba kell utalniuk, a visszaosztás pedig kétségek, különösen úgy, hogy a települések fele még mindig nem egy kiszervezett céggel intézteti a főzést, hanem saját maga szervezi azt meg. Azt gyanítja, hogy a szemétszállítás lenyúlásának a mintájára a közétkeztetést is végül NER-es cégek fogják megkaparintani, ahogy a Mol szerezte meg a hulladékszállítási koncessziót, ami – ahogy fogalmazott a parlementi képviselő –, szintén Palkovics-buli.