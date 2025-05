Kiss László fenntartja, hogy politikai fogoly volt

Kiss László;korrupciógyanú;Óbuda-Békásmegyer;Kiss László-ügy;

2025-05-19 14:38:00 CEST

Az óbudai DK-s polgármesternek eszébe sem jutott, hogy lemondjon a korrupciós ügye miatt. A Kutyapárt helyi képviseletét pedig a Fidesszel való együttműködéssel vádolta.

Fenntartja azon állítását a korrupciós vádak miatt kilenc hónapig előzetes letartóztatásban ült Kiss László óbudai DK-s polgármester, hogy politikai fogolyként tartották a fogdában - derül ki a politikus Jelennek adott interjújából.

A felvetésre, hogy ugyan miért pont őt választotta volna ki az Orbán-kormány politikai fogolynak, Kiss László úgy válaszolt, erről csak találgatni tud, de mint kifejtette, polgármesterként számos NER-es üzletet akadályozott meg a III. kerületben, amellyel szerinte bizonyos oligarchaköröknek hatalmas, tízmilliárdokban kifejezhető kárt okozott. Szerinte egyértelműen kijelenthető, hogy a nyomozást politikai szempontok vezérelték, s nem büntetőjogiak, s az eljárás „mind motivációjában, mind pedig a végrehajtásában a jogállamisághoz méltatlan, elfogadhatatlan és abszurd volt”. Ezt egyebek közt azzal indokolta, hogy például Boldog István és Völner Pál esetében az ügyészség nem kezdeményezett előzetes letartóztatást, míg vele szemben igen.

Azt állította továbbá, hogy szerinte a vádhatóságnak nincsenek érdemi bizonyítékai vele szemben.

Mindemellett Kiss László felidézte, hogy a törvény által szabályozott kapcsolattartást a büntetés-végrehajtás „kifejezetten példamutató módon, a jogszabály betartásával szervezte”, de az ügyészség azért igyekezett ezt megnehezíteni számára.

Mint ismert, az ügyészség gyanúja szerint Kiss László 18 millió forintot kapott vissza az évek során túlárazott és talán még csak nem is teljesített szerződésekből. A vád szerint a polgármester és az egyik volt évfolyamtársa, - akinek lényegében a vádalkuja alapján tett vallomására épül az eljárás - már 2016-ban kidolgozták a rendszert abban bízva, hogy Kiss László polgármester lesz. A DK-s kerületvezető szerint mindebből semmi nem igaz. „Azt kell látni, hogy ezek a vádak úgy működnek, hogy bedobnak különféle, teljesen légből kapott dolgokat azért, hogy az érintett belegabalyodjon a védekezői szerepbe. Én a letartóztatásom meghosszabbításáról szóló tárgyalásokon is elmondtam, hogy még a feltételezés is abszurd, hogy egy polgármester szerződések összeállításával, kiváltképp szerződések egész rendszerével foglalkozni tud. Az én munkám nem ez” - magyarázta, hozzátéve, az ügyészség sem túlárazott szerződéseket, sem egyéb tárgyi bizonyítékot nem mutatott neki az ügyben.

Kiss László elmondása szerint 2016-ban ő még nem is akart polgármester lenni, mert Óbuda országgyűlési képviselője volt akkor, ráadásul az egyik legtöbbet felszólaló szocialista képviselő. Azokról a hírekről, melyek szerint az az ember, akivel Kiss a korrupcióra vonatkozó terveit szövögette, az ő feleségével közös céget alapított, amely a polgármester házába lett bejegyezve, azt mondta: „Ez az ember évfolyamtársam volt, és nyilván ez az oka a feleségemmel való közös cégalapításban. Csakhogy ez a cég semmilyen önkormányzati munkában nem vett részt, s amikor polgármester lettem, tudomásom szerint megszüntette az érdemi működését. Emlékeim szerint legfeljebb egy egy-kétmillió forintos árbevételű cégről beszélünk, amit a feleségem el is adott. Nincs tudomásom arról, hogy ez a cég mivel foglalkozott azt követően, hogy polgármester lettem volna.”

A Jelen újságírója erre közbevetette, hogy épp Kiss László évfolyamtársa alapított frissen egy olyan céget, amely megkapta az óbudai újsággal kapcsolatos feladatokat, méghozzá, az ügyészség szerint jelentősen túlárazva. A polgármester erre azt mondta: „Ez egy közbeszerzési eljárás volt. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a harmadik kerületben akkor már nagyon régóta működött egy cég, amely egyébként az V. kerületben is mind a mai napig kiadja a helyi újságot. Könnyű kitalálni, hogy ez a cég vajon kinek az érdekkörébe tartozik. De segítek: Rogán Antaléba. Ez a cég addig közbeszerzés nélkül működött a Bús Balázs fideszes polgármester által vezetett III. kerületben. Az egyik első dolog, amit rendbe akartunk tenni, az volt, hogy legyen közbeszerzés. Ezt az önkormányzat írta ki. A közbeszerzések kiírása szakmai feladat, nem a polgármester alá tartozik, nekem ebben semmilyen érdemi irányító szerepem nincs. A közbeszerzésen bárki indulhat, a döntést pedig a képviselő-testület nagy többséggel hozta meg. Még csak kezdeményező szerepem sem volt.”

Arra a felvetésre, hogy a Kutyapárt is úgy vélekedett: „Kiss László szocialista és DK-s vállalkozói barátait gazdagította azzal, hogy túlárazott szerződéseket kötöttek az önkormányzattal, kezdve a közúti szállítmányozós cégre bízott Óbuda újságtól, a muskátlivásáron át a túlárazott információs táblákig. Fideszes módszerrel pakolják ki az önkormányzatot”, Kiss László válaszában fideszességgel vádolta meg az MKKP-t, mondván, „nagyon sajnálom a kerületi kutyapárti szavazókat, mert egy jól láthatóan a helyi Fidesszel együttműködő, s nehezen komolyan vehető csapatról van szó.” Azt pedig Kiss nem gondolja, hogy neki bármi felelőssége lenne az ügyben.

Arra a kérdésre azonban a DK-s polgármester kitérő választ adott, hogy „tűzbe tenné a kezét, hogy volt alpolgármestere, a 98 millió forint visszacsorgatásával vádolt MSZP-s Czeglédy Gergő ártatlan ebben az ügyben?” Úgy fogalmazott: „Én nem gondolom, hogy olyan helyzetben lennék, aki bárki felé garanciát adhat vagy kérhet. Azt tudom és állítom, hogy ez az ügy politikailag vezérelt, ismerem az ügyészség módszereit, tudom, hogy érdekvezérelt alkukat kínálnak. Az ügyben képződött információk döntő részére nincs rálátásom.”

Az ellene szóló vallomásokat Kiss érdekvezérelt vallomásoknak nevezte. Arra a kérdésre, hogy az ügyészség esetleg megpróbálta-e őt is vádalkura bírni, úgy válaszolt, hogy éreztették vele, nyitottak lennének erre. Állítása szerint információi vannak arról, hogy az eljárás eredetileg még egy budai és több pesti ellenzéki polgármestert és Karácsony Gergely főpolgármestert is célba vette volna, ezért úgy véli, ez az a kör, amire neki valószínűleg terhelő állításokat kellett volna tennie. Ugyanakkor elmondása szerint egy pillanatig sem fordult meg a fejében, hogy lemondjon, mert azzal szerinte „győzött volna a rezsim”. Azt, hogy újra fog-e indulni a polgármesteri posztért 2029-ben, nem ettől az ügytől teszi függővé, hanem elmondása szerint attól, hogy mi Óbuda érdeke és mit szól hozzá a családja.