Kiengedik a börtönből a korrupcióval vádolt MSZP-s ex-alpolgármestert

2025-03-19 19:54:00 CET

Czeglédy Gergő bűnügyi felügyeletbe helyezését rendelte el a bíróság, így megszüntetik a volt szocialista alpolgármester letartóztatását – írta a kormánypárti Magyar Nemzet a Fővárosi Törvényszék közlése alapján.

Korábban lapunk is megírta, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség szintén azt kezdeményezte, hogy Czeglédy Gergő házi őrizetnek megfelelő bűnügyi felügyeletbe kerüljön. A volt óbudai alpolgármestert még tavaly júniusban vették őrizetbe, majd tartóztatták le, százmilliós korrupcióval gyanúsítják. Augusztusban aztán a DK-s kerületi polgármestert, Kiss Lászlót is letartóztatták, ő továbbra is a börtönben marad, jelen állás szerint májusig.

Mindkét érintett tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el, az ügyészségi gyanúsítást visszautasítják. Kiss László egyébként továbbra is a posztján van, sőt, februárban számoltunk be arról, hogy várhatóan duplájára emelkedik a fizetése.