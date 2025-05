XIV. Leó pápa fogadta JD Vance-t

Vatikán;JD Vance;XIV. Leó;

2025-05-19 15:10:00 CEST

A katolikus egyházfő és az amerikai alelnök múltja nem mentes a nézeteltérésektől.

James David Vance amerikai alelnököt fogadta XIV. Leó pápa hétfőn reggel. A vatikáni találkozókon aktuális nemzetközi kérdések szerepeltek napirenden - közölte a Szentszék.

A pápa és az amerikai alelnök közötti megbeszélés háromnegyed óráig tartott. Azt követően James David Vance-t a vatikáni külügyminiszterként tevékenykedő Paul Richard Gallagher érsek is fogadta. Az utóbbi megbeszélésről kiadott közlemény szerint a humanitárius és nemzetközi jog tiszteletben tartását szorgalmazták a konfliktusok sújtotta térségekben, valamint a konfliktusokban részt vevő felek közötti tárgyalásos megoldást.

Szó volt a Vatikán és az Egyesült Államok közötti kétoldalú kapcsolatokról, az egyház és az állam együttműködéséről, az egyház életére vonatkozó más kérdésekről és a vallásszabadságról. James David Vance a Vatikánból az amerikai nagykövetségre ment tovább, ahol az amerikai sajtóval találkozott.

Az alelnök az új katolikus egyházfő beiktatási szertartására érkezett Rómába. Szombaton Pietro Parolin szentszéki államtitkárral, Gallegherrel és Matteo Zuppival, az orosz-ukrán békeközvetítéssel megbízott bíborossal egyeztetett a Vatikánban. A találkozón Marco Rubio amerikai külügyminiszter is részt vett. XIV. Leó pápa vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is fogadta magánmeghallgatáson.

Korábban a Népszava is írt róla, hogy XIV. Leó, amellett, hogy az első észak-amerikai pápa, arról is nevezetes, hogy finoman szólva nem trumpista nézeteket vall, JD Vance-et korábban személyesen is bírálta, amiért Szent Ágoston tanait félreértelmezve utasította el a menekültek befogadásának szükségességét.