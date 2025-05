Miközben a vele egyet nem értőket ellehetetlenítené, a Fidesz nyíltan várja a külföldi pénzeket

Fidesz;ellehetetlenítés;külföldi támogatás;Szuverenitásvédelmi Hivatal;átláthatósági törvény;

2025-05-20 07:35:00 CEST

A közleményben a leírás szerint nem kell mást feltüntetni, csak a támogató címét és a támogatás szót.

A mai napon már tárgyalni is fogja a fideszes kétharmad az átláthatósági törvény névre keresztelt jogszabályt, amely a gyakorlatban a kormánykritikus sajtó és a civilszféra ellehetetlenítéséről szól. A javaslat egyebek közt külföldről származó bármilyen bevételi forrás esetén szabna ki a működést alapjaiban megrengető szankciókat úgy, hogy egy magyar kettős állampolgár által küldött néhány ezer forintos adomány, egy uniós támogatás, vagy akár egy elkészített YouTube-videóból származó bevétel esetén is rá lehet már sütni a bélyeget a célkeresztbe vett intézményre, ha annak üzenete nem egyezik az Orbán-kormány narratívájával.

Eközben - hívja fel a figyelmet a Telex - a Fidesz saját honlapján most is nyíltan várja a pénzbeli támogatásokat külföldről az ott megadott IBAN-számlaszámon. A közleményben a leírás szerint nem kell mást feltüntetni, csak a támogató címét és a támogatás szót. Persze felmerül a kérdés, hogy a Fidesz vajon hogyan ellenőrzi, hogy a külföldről kapott pénzét tényleg magyar állampolgártól, és csak és kizárólag magyar állampolgártól kapta, de az általuk beadott törvény természetesen úgy van megírva, hogy ez az egész rájuk nézve ne jelentsen problémát, ugyanis a jogszabálytervezet azt is taglalja, hogy milyen üzenetek terjesztése esetén sújt le a párt ökleként funkcionáló, Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal.

A lap mindenesetre a témában kérdéseket küldött a Fidesznek. Szerették volna megtudni, hogy

a kormánypárt miért adott meg IBAN-számlaszámot a külföldi támogatásokhoz, miért várja a Fidesz a külföldi támogatásokat?

Mennyi pénzt kapott a Fidesz eddig külföldről?

Ezeket a külföldről kapott pénzeket a Fidesz mire használta, használja fel?

Hogyan ellenőrzik, hogy a külföldről utaló személy magyar állampolgár-e, adott esetben csak magyar állampolgár-e?

Tartanak attól, hogy emiatt rákerülnek a Szuverenitásvédelmi Hivatal jegyzékére?

Válasz cikkünk megjelenéséig nem érkezett a laphoz.