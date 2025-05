Benyújtotta a tavaszi nagytakarítós törvényjavaslatát a Fidesz

Orbán-kormány;Fidesz;törvényjavaslat;listázás;külföldi támogatás;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2025-05-14 07:03:00 CEST

Orosz mintára listázzák és pénzbírsággal büntetik azokat a külföldről támogatott szervezeteket, amelyeket a Szuverenitásvédelmi Hivatal Magyarország szuverenitására veszélyesnek tart. A szervezetek a listára kerülés után nem gyűjthetnek adó 1% felajánlásokat sem.

Kedden nem sokkal éjfél előtt Halász János, a Fidesz országgyűlési képviselője benyújtotta a parlamentnek „A közélet átláthatóságáról” című törvényjavaslatát, amely rendkívüli módon megnehezítené a külföldi támogatásokat kapó szervezetek munkáját – írja a Telex.

A javaslat szerint ha a Szuverenitásvédelmi Hivatal úgy ítéli meg, hogy egy külföldről támogatott szervezet tevékenysége veszélyezteti Magyarország szuverenitását, akkor javasolhatja, hogy a kormány jegyzékbe vegye, magyarán listázza azokat.

A szervezet a listára kerülés után nem gyűjthet adó 1%-ot, és köteles minden támogatójától és minden támogatásról „teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot kérni” arról, hogy a pénz nem külföldről érkezett.

A törvényjavaslat minden külföldi támogatást a szuverenitásra potenciálisan veszélyesnek tekint, beleértve azokat az uniós pályázatokon elnyert összegeket is. A listára került szervezetek vezető tisztségviselői, alapítói, és felügyelő- vagy ellenőrző bizottságának tagjai kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni, és kiemelt közszereplőkké válnak.

Ha felmerül, hogy a szervezet mégis külföldi támogatást fogadott el, akkor a pénzmosás elleni szerv a támogatás huszonötszörösét szabja ki bírságnak, amit 15 napon belül ki kell fizetni.

Az így befizetett összegek és a törvény alapján megszüntetett szervezetek teljes vagyona a Nemzeti Együttműködési Alapba kerül. A szerv helyszíni ellenőrzést is tarthat, azaz kivonulhat a listázott szervezetekhez, ahol belenézhet minden iratba és számítógépbe, adathordozóba, és ezekről másolatot is készíthet. Ehhez a rendőrség segítségét is kérhetik – írja a lap. A javaslat szerint az ország szuverenitását veszélyezteti, ami sérti, negatív színben tünteti fel

az ország független, demokratikus jogállami jellegét;

a nemzet egységét, a határon túli magyarokért való felelősséget;

a házasság, a család és a biológiai nemek elsődlegességét;

a békét, a biztonságot és a más országokkal való együttműködést;

az ország alkotmányos önazonosságát, keresztény kultúráját.

A szöveg szerint továbbá olyan tevékenységekkel is lehet sérteni a szuverenitást, amelyek alkalmasak a közvélemény befolyásolására. A javaslatban az áll, hogy az új szabályok a törvény elfogadását követő harmadik napon lépnek majd életbe, de a listára vett szervezeteknek csak a következő adóévtől tiltanák meg, hogy adó 1%-os felajánlásokat gyűjtsenek.

Halász János azzal indokolta a törvényjavaslatot, hogy az elmúlt években „Magyarország szuverenitását súlyosan sértő visszaélések kerültek nyilvánosságra”, sőt annak szükségességét az elmúlt évek nemzeti konzultációinak eredményeivel is igyekszik alátámasztani.

Mint ismert, Orbán Viktor hírhedtté vált március 15-i beszédében húsvéti nagytakarítást emlegetett, és „áttelelt poloskáknak” nevezett magyar állampolgárokat. „Felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket és politikai aktivistákat. Felszámoljuk az egész árnyékhadsereget. Ők a mi újkori labancaink, a brüsszeli kegyencek, akik hazájuk ellenében pénzért a birodalom szekerét tolják. Túl régóta vannak itt. Túl sok mindent éltek túl, túl sok helyről kaptak pénzt, túl sokszor váltottak már köpönyeget” – fogalmazott beszédében a miniszterelnök. Orbán Viktor később azzal védekezett, hogy a poloska szót pusztán Magyar Péterre értette, amiért a Tisza Pért elnöke lehallgatta volt feleségét, Varga Juditot.