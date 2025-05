Biró Zsombor Aurél: 2031 (drámarészlet)

Orbán-kormány;dráma;Katona József Színház;

2025-05-24 08:00:00 CEST

„A hetedik Orbán-kormány második éve. Gelléry Károly, az Európai Polgár-díjas művész, legendás egyetemi tanár és színházigazgató osztálytalálkozóra várja egykori rendező hallgatóit. Budapesten egész éjjel intenzív havazás várható.” Április 11-én mutatták be a budapesti Katona József Színház kamrájában Biró Zsombor Aurél színdarabját, melyet Dohy Balázs rendezett. Talán mondani sem kell: jegyet szerezni rá mission impossible, vagy legalábbis azzal határos. Hogy tovább fokozzuk az érdeklődést a dráma iránt, íme egy részlet belőle. Az előadást 18 éven aluliaknak nem ajánlják.

ANDOR: Na, de meséljetek! Mi újság? Misi, színház? Ciklus vége lassan?

MISI: Hát, még a kövi évad.

ANDOR: Akkor már írjátok a pályázatot. Gondolom.

MISI: (produkálja magát) Andor, Andor… Ha én ezt most elmondom, meg kell, hogy öljelek.

ANDOR: (nem érti) Aha. De és jövőre kiket…?

MISI: Hát, nagy a sorban állás. Most érted, ki haljon éhen? Rendezők, színészek… A fél katonás társulat nálunk kopogtat, volt örkényesek, exradnótisok, függetlenek, tisztára, mint egy hajléktalanszálló… És közben ezek meg itt lihegnek a nyakunkba… Bemegyek próbára, érzem a tarkómon a Viktor leheletét… Idén még öt bemutató, jövőre már csak négy… Abból egy kapásból a Károlyé…

BÁLINT: (pánikol) De a másik három, az már fix?

MISI: Hát, figyelj, ez az öreg boszorkánykonyhája, én ezekbe a dolgokba…

BÁLINT: Aha, aha. (Andornak) Na és te?

ANDOR: Én mi?

BÁLINT: Nemesedsz a munkában? Arbeit ­macht frei?

ANDOR: Hát… Csinálom. Csinálni kell, nem?

BÁLINT: Csinálni, csinálni.

MISI: És csináljuk is. Azért ez az osztály, ez a pályán maradt, basszameg.

HANNA: (gúnyos) Hát ja.

BÁLINT: Van, aki a pálya szélén, van, aki egy kicsit beljebb, de…

ANDOR: Jó, hát figyelj, ez ilyen változó. Kinek mikor indul be… Meg van ebben egy ilyen lépcsőzetesség is, tudod, hogy…

BÁLINT: (Andornak) Tényleg, bazmeg, még nem is gratuláltam.

MISI: (Hannának) Most mi van?

ANDOR: (Bálintnak) Ja, nem kell, nem olyan nagy dolog ez… Mármint nagy, persze, de hát letelik a tizenkét hónap, aztán ugyanott leszek én is.

MISI: (Hannának) Te azt érzed, hogy te nem vagy a pályán?

HANNA: (Misinek) Ja, nem, csak… Nem tudom, nekem mindig olyan cuki ez a…

MISI: (Hannának) Cuki? Mi cuki?

HANNA: (Misinek) Hát ez a kicsit szocdem, kicsit szoftboyos, ilyen… Álintellektuális értelmiségiskedés mögé bújtatott… Internalizált kapitalistalogika, amivel így törtettek előre, mint egy ilyen… Kis fütyi. Nem tudom, nekem ez a kényszeres tolni, tolni, tolni, ez…

BÁLINT: (Andornak) Csak közben rendeztél kettőt a világ legjobb színházában.

ANDOR: (Bálintnak) De kettő milyet?

BÁLINT: (Andornak) Hát milyet.

ANDOR: (Bálintnak) Hát hogy diktatúra. Diktatúra így, diktatúra úgy. De most nem akarok itt… Csak ülök az olvasópróbán, és érzem, hogy mint egy ilyen öngyarmatosító ipargép így zsákmányolom ki magamból a saját… Érted, az nem egy normális állapot, hogy harminchárom évesen a magyarságtudatom leghangsúlyosabb komponense Viktor Orbán.

MISI: (Hannának) De most azon mi cuki van, hogy az ember művészetet akar…? Most akkor mi hajtson, ha nem a…

HANNA: (Misinek) Semmi, Misi. Hajtson. Toljátok.

MISI: (Hannának) Tolom, igen. Miért ne tolnám? Egyébként meg nem tolom. Ez nem tolás, jó? Tudod, mi a tolás? (Bálintékra) Ez.

BÁLINT: (Andornak) Nem tudom, Andor. Én azért nem húznám a számat a fideszesített III. Richárdra, ha mondjuk nem kellene angolt tanítsak még a főpróbahéten is.

ANDOR: Angolt tanítasz?

BÁLINT: Nem, a rendezésből élek.

HANNA: És? Nekem is van másik munkám.

ANDOR: (feszeng) Ja… De figyeljetek, én… Én még nem tudok nektek…

HANNA: Mi?

BÁLINT: Hagyjál már, Andor.

ANDOR: Ja, ne haragudj, akkor… Ne haragudjatok, csak azt hittem, hogy… De akkor félreértettem…

BÁLINT: Dehogyis, hát…

ANDOR: Jó, jó…

BÁLINT: Én csak megemlítettem, hogy…

ANDOR: Hogy mi?

BÁLINT: Hát hogy a tejsav. Meg a gyanta. Érted.

ANDOR: (nem érti) Aha.

BÁLINT: És ha mondjuk beoffolsz valamit, vagy ilyesmi, akkor…

ANDOR: De akkor ezt mondom. Én ott még nem vagyok abban a pozícióban, hogy tudjak nektek bármit…

BÁLINT: Jó, persze, értem, most nem kell itt…

ANDOR: Oké, akkor… Oké.

BÁLINT: Csak hogyha mégis van valami, akkor…

ANDOR: Te most mit akarsz tőlem?

BÁLINT: Hát… Jó, hagyjuk. Semmi. Hagyjuk. Akkor nincs tejsav.

ANDOR: De neked most ennyire offos minden?

MISI: Dehogyis.

BÁLINT: Nem offos. (elkezd tekerni egy cigit) Tépünk?

HANNA: Tavaly voltál Miskolcon, nem?

BÁLINT: Ja.

ANDOR: De jó. És azzal mi van?

BÁLINT: Mi lenne. Megcsináltuk, ment ötöt, levették. De én basztam el. Kleistet, azt nem ennek a közönségnek kellett volna…

HANNA: Nincs azzal a közönséggel semmi baj.

BÁLINT: Meg nem ezekkel a színészekkel.

HANNA: Bálint…

BÁLINT: Meg nyilván nem nekem.

HANNA: Ez a baj, látod? Miért nem lehet ott megállni, hogy levették?

MISI: Ez nem sprint, Bálint, ez maratonfutás. Lemaradsz, felzárkózol, előretörsz…

BÁLINT: (Hannának) De most oké, hogy neked működött a kis szociomatiné cigány gyerekes szar, de engem a nagyszínpadra hívtak…

HANNA: Engem is. Szentivánéji álom. Csak kéne növeszteni egy kis szőrt, és megmondani a szottyadék igazgatónak, hogy azt csinálok, amit akarok, vagy itt lehet kinyalni.

BÁLINT: Jó, de neked könnyű.

HANNA: Akkor kapd be a faszomat.

BÁLINT: Ez egy tény, most ezzel…

HANNA: Nekem te ne mondjad, hogy azért, mert pinám van!

BÁLINT: Flörtölt veled vagy nem flörtölt?

MISI: (Bálintnak) Na.

ANDOR: (Bálintnak) Szerintem is. Igyunk valamit.

BÁLINT: (Hannának) Tessék. Megint ki van basztatva?

MISI: Nem iszunk egy vodkát? Vagy tépjünk.

BÁLINT: Én nyugodt vagyok.

MISI: De nem azért. Csak hogy legyen valami. Vagy akkor menjünk egy kört.

HANNA: Jaj, Misi, ez a körözés…

ANDOR: Milyen kört?

MISI: Hát tudod. Hogy kivel mi van.

HANNA: Mi ez az állandó kényszeretek a szakmázásra? Kit érdekel ez az egész?

BÁLINT: Hanna, szerinted négy rendezőnek miről kéne…? Akkor mondj valamit.

HANNA: Ki hol karácsonyozik. Tessék.

BÁLINT: Anyámnál. Beszélgetés vége.

HANNA: Idefele megbüntettek a BKV-n.

BÁLINT: Az kurva érdekes.

HANNA: A szerelmemnek kivették a bölcsességfogát. A Misinek tetkója lett.

MISI: (Hannának) Van szerelmed?

ANDOR: (Misinek) Van tetkód?

MISI: (egyszerre) Aha.

HANNA: (egyszerre) Aha.

MISI: Doktor Bubó.

HANNA: Vagy bármi. Politika, gazdasági válság, botrány botrány hátán… Szerintem harmincnégyben fixen meg fog bukni a Fidesz.

MISI: Jaj, ne… Csak az Orbánt ne…

BÁLINT: Tényleg, amúgy neki nem kéne lassan…?

HANNA: Lassan mi?

BÁLINT: Hát lassan… (mutatja)

HANNA: Bálint…

BÁLINT: Most miért? Van már vagy nyolcvan, nem? Meddig akar még itt okoskodni?

ANDOR: Most lesz hatvankilenc.

HANNA: Csávó még nincs hetven?

BÁLINT: És milyen jól bírja. Pedig már tíz éve is az volt, hogy lassan majd a koleszterin… De most meg nézem az évértékelőt, egy kicsit úgy megfiatalodott… Pedig most már lassan tényleg…

ANDOR: Bálint, ne legyünk már ennyire közönségesek.

BÁLINT: Jó, akkor legalább a Gyurcsány.

ANDOR: De ne kívánjuk már más emberek halálát.

BÁLINT: Biztos kapnak ilyen… Vérátültetést.

HANNA: Mi van?

BÁLINT: Young blood transfusion. Nézz utána! Most olvastam. Kiszedik a vérplazmát a kislányokból, és tolják bele a milliárdosokba. Revitalizálja a sejtszöveteket.

HANNA: Te hülye vagy?

BÁLINT: Soros György! Joe Biden! Nézz már rájuk! Úgy néznek ki, mint a bal herém, de kinyiffanni csak nem tudnak! Szerinted?

HANNA: De most ez valami reddites konteó, vagy…?

BÁLINT: Járnak ki Grazba, mondom! Viktor délelőtt kimegy a Rogánnal, benyomnak nekik egy kis prémium vért, aztán délután jönnek vissza szétbaszni a következő színházat. Majd meglátjátok. Húsz év múlva itt fogunk ülni, kétezer-ötvenegy, még mindig ezek lesznek.

MISI: Jó, figyeljetek, nem megyünk inkább tényleg egy kört?

ANDOR: Nem, Misi, ne haragudj, de ez a körözés, ez…

MISI: Mi? A körözés mi?

ANDOR: Toxikus.

MISI: Mi, hogy kíváncsi ránk?

HANNA: Ne már, Misi.

ANDOR: Ez egy demagóg, fekete pedagógiai módszer, amitől én mindig kifejezetten…

BÁLINT: Te? Az összes körözésnél, télen-nyáron a te faszodat szopkodta!

ANDOR: Igen, ezt mondom.

MISI: És akkor ne dicsérjen? Ne mondja, ha valami jó?

ANDOR: De nem értitek, hogy engem nem azért dicsért, mert…? (Bálintnak) Veled se azért genyózott, mert rossz volt, amit…

BÁLINT: Velem nem genyózott.

ANDOR: Hanem mert meg akart konstruálni egy versenyhelyzetet…

BÁLINT: Most velem genyózott?

ANDOR: …ahol ő az atyaúristen, és mi könyöklünk az ő figyelméért…

BÁLINT: Mindenkivel genyózott.

ANDOR: …és ne haragudjatok, de szerintem ez fontos. (Bálintnak) Mert ebből lesz aztán az, hogy megnézem a Prométheuszodat, és így helyre tudnám rakni, de inkább… Ahelyett, hogy a tejsav! A gyanta! És ez igenis amiatt, hogy nála nem az a kör, hogy ki hogy érzi magát, hanem hogy…

Kopognak.

Csend.

Majd újabb kopogás.

HANNA: Miért nem jön be?

MISI: Biztos vicces kedvében van.

Misi odamegy az ajtóhoz, és kinyitja.