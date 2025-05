Székely-Balogh Szilvia versei

versek;kirakós játék;

2025-05-24 08:00:00 CEST

Kirakós; Távlatok

Kirakós

ez a sárhányó-részlet pont

ide való

te pakolászol lelkesen

én is pakolászok

kevésbé lelkesen



közben a vers születik

mert te már négyszázhuszonkét órája itthon

de ki számolja

és szerencsére már

eltűnt a negyven fok

harminchatban égünk

szívjuk

a markoló

kiköhögött füstjét

sosem gondoltam hogy fogok ilyeneket tudni

kanalas forgókotró

unimog

autódaru teleszkópos karral

holtáig tanul az ember



egyszer hallottam egy költőnőnket nyilatkozni

új kötetének születéséről

játszótereken vette diktafonra

fújd erősebben

azaz ügyes

aztán kapott egy estét egy szállodában

egy szállodában egyedül

egy estét

karácsonyi vagy születésnapi meglepetés volt

egész éjjel írt

írta a verseket a diktafonról

reggelre megvolt a kötet



megvan ez is

ide jön a tetejére

nem tudom, mi ez pontosan

biztos van szakzsargon rá

majd megtanítod nekem

egy darabka belőled

egy darabka belőlem

nekem is lesz születésnapom

novemberben

innen még egy apró elem

szeretem hogy te egész vagy

tudod mit akarsz

jelenleg egy markolót

és mindezt velem

csak néha belőlem is hiányzik

a türelem



a női költészet

játszótereken

termelői piacokon

mackós szőnyegen születik

darabokban

közben figyelni kell

mert elkallódik

a visszapillantó tükör

vagy ragacsos lesz az a kis darabka

amiről nem tudjuk

hova passzol



a csendet nem ebben a versben

kell keresni

itt csak fúrógépek vannak

fáj a füled

ha túl közel

haladsz el mellettük

a sáros poros valóság van

meg földtúrás

kanalas forgókotróval

unimoggal

teleszkópos karú autódaruval

meg szétzilált talajjal

ami az alapzata lesz

egy beruházásnak

stadionnak

plázának

munkahelyek születnek majd

és fejlődünk

előre

alulra



hol is tartottam

passzolna ide

egy metafora

por van

most ne lélegezz mélyeket

szeretném neked megszűrni

a levegőt

emiatt egy versszakot máshova teszek

köhögj

hátha feljön a letapadt

lepedék

nem tudom kirakni

az arcomat

hogy egész legyen neked

ha elfáradok

csak felmarkoljalak

fenébe a talaj szétzilálásával

a plázákkal és stadionokkal

egyszerűen csak nevetni szeretnék veled

amíg mindketten darabjainkra hullanánk

úgy kellene összeszedni a részeinket

a te orrodat

az én kezemet

a teleszkópos karomat

ami sosem fárad el



tedd fel nyugodtan

a zajszűrős fülesedet

a bárányos maszkodat

az olajszagú metaforák

a bevásárlószütyők alján lapuló

hasonlatok

az agyonrágott és visszaköpött

gondolatok ellen

amiket a konyhakőről mosok fel

holnap én választok puzzle-t

erdő lesz rajta

meg hegyek

egy darabka belőled

egy darabka

belőlem



ezt gyorsan

ebéd most

leég

már

gyere az be

mert

fejezzük

Távlatok

Nyolcmilliárd ember között próbálod megtalálni azt az egyet

mégsem vagy benne biztos

hogy ahol lehajtottad fejed

ott is ébredsz fel.



A Bem rakparton tüsszentetted el magad

és a Central Park közelében fekvő

kétszobás apartmanban halt bele egy néni

az amazóniai őserdők helyén

legeltetett marha

kacsint a tányérodról

dubaji sípályák pora fújja

el a jégvirágokat az ablakodból

az a bizonyos melanoma

a Kínában illegálisan kieresztett freonok nyomán

nyílt a füled tövében

és reggelente a Kárpátokban élők mikroműanyagában

mosod az arcod

egy nagy hatalmú posztolt egyet tegnap

és ma az a sárga sapkás férfi az utcádból

aki mindennap ötkor viszi sétálni a spánielét

a sínek közé esett.



Milliárdok helyett

évtizedes perspektíva

nincs időd a gyerekre

és nincs időd magadra

mi értelme

órával mérni a mérhetetlent

gyártósorrá formálni az életet.



Ha mégis megtalálnád

azt az egyetlent a nyolcmilliárd között

mindenét kiismernéd

a vonalakat a tenyerén

a halántéka lüktetését

domborulatait

ráncait ha szigorú arcot vág

és a ráncait ha mosolyog

az összes módot hogy bántsd

és az összes módot hogy szeresd

egyetlen szoba lenne

a világ

bolygók találkoznának benne

elférne a Central Park és az amazóniai őserdő is

a felső polcon

és csak néznétek együtt

ahogy az idő áll.