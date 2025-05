Zivatar és felhőszakadás jöhet szerdán, csaknem az egész országra figyelmeztetést adtak ki

időjárás;figyelmeztetés;felhőszakadás;zivatar;

2025-05-21 08:31:00 CEST

A maximumok 20 és 25 fok között alakulnak, de néhol viharos szélre is számítani kell.

A következő 72 órában mozgalmas, csapadékos időjárás várható. Csütörtök délutánig záporokra, illetve elsősorban felhőszakadással kísért zivatarokra kell számítani, majd hidegfront vonul át tartósabb esővel – írja a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint összességében az ország döntő részén 10 millimétert meghaladó csapadékra van kilátás, de a hétvégén már szárazabb, naposabb idő valószínű.

Szerdán északkeleten várható a legtöbb napsütés, azonban idővel ott is egyre vastagabb felhőtömbök keletkezhetnek. Egyre többfelé várható zápor, zivatar, legkésőbb az ország északkeleti negyedében, arrafelé inkább csak estétől növekszik a csapadék esélye. A zivatarokat felhőszakadás is kísérheti. A délkeleti szél időnként megélénkülhet, a zivatarokhoz azonban erős, esetleg viharos széllökések is társulhatnak.

A várható zivatarok miatt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye kivételével az egész országra, a felhőszakadások következtében pedig nyolc vármegyére (Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala) adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható, késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.

Csütörtökön nagyrészt felhős idő várható, de napközben akár hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé – nagyobb területen a nap második felében – várható eső, zápor, zivatar, emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.