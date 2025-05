L. Simon Lászlónak most már saját söre is van

alkohol;L. Simon László;Kápolnásnyék;sörfőzde;

2025-05-21 13:35:00 CEST

Vélhetően nem ebből fog meggazdagodni, ám cége így is 400 ezer litert tud előállítani.

Hivatalosan is tulajdonosa lett a Nyéki sört gyártó Belatiny Sörmanufaktúra Kft.-nek a korábbi fideszes országgyűlési képviselő, miniszterelnökségi államtitkár, L. Simon László – írja az mfor.hu az Opten céginformációs adatbázisára hivatkozva.

Bár a volt politikus már korábban is szoros kapcsolatban állt a főzdével, február 28-ától hivatalosan is bekerült a tulajdonosi körbe, amit április 4-én jegyeztek be. L. Simon László jelenleg nem tölt be kiemelt politikai tisztséget, ám rendszeresen szerepel a Hír TV műsoraiban, ahol aktívan képviseli a Fidesz álláspontját.

A Belatiny Sörmanufaktúra története 2018-ra nyúlik vissza, amikor a korábbi Index arról számolt be, hogy Kápolnásnyéken sörfőzde épül. A beruházás 382 millió forintba került, ennek csaknem felét – 172 millió forintot – uniós támogatás fedezte. A projekt mögött már akkor feltűnt L. Simon László alapítványa, illetve annak cége, a Velencei-tavi Ingatlanfejlesztő Kft. A főzde nevét az egykor Velencén pezsgőt előállító Belatiny Artúrról kapta. Az épület a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, kialakításakor pedig ügyeltek arra, hogy illeszkedjen a szomszédos Halász-kastély műemléki környezetéhez. Az épület ugyanazt a pala tetőt és bádogdíszítést kapta, mint a kastély és annak melléképületei.

A Nyéki sör – amely kézműves kategóriába tartozik – éves szinten akár 400 ezer liter sör előállítására is alkalmas. A kínálatban pilseni, APA, IPA, barna, meggyes és búzasör is megtalálható, szűrt és szűretlen változatban egyaránt. Pénzügyi szempontból azonban a vállalkozás eddig nem bizonyult kiemelkedően jövedelmezőnek: 2023-ban 122 millió forintos árbevétel mellett mindössze 3,7 millió forint nyereséget könyvelhettek el, míg az előző években jelentős, 70–80 millió forintos veszteségeket szenvedtek el. Ennek következtében a cég saját tőkéje negatívba fordult, kötelezettségei pedig meghaladták a 480 millió forintot.

Korábban a legnagyobb tulajdonos a Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. (FÉSZ) volt, amely február végén távozott a cégből. Ez a társaság Khaut Andráshoz köthető, és építőipari megbízásai révén szorosan kapcsolódik a NER világához: többek között soproni közbeszerzéseket nyertek el, és együttműködtek a Paár Attila-féle WHB-val is.

A főzde veszteséges működése miatt nem valószínű, hogy L. Simon László ezzel a vállalkozással jelentős vagyonra tesz szert. Ugyanakkor az elmúlt években egy összetett céghálót épített ki a neve alatt. Legismertebb cége a gárdonyi Simon és Simon Mezőgazdasági Kereskedelmi és Idegenforgalmi Kft., amely az Opten szerint tulajdonosa a Ráció Kiadói Kft.-nek. Ez a vállalkozás birtokolja a Halász-kastély Vagyonkezelő Kft.-t, amely viszont a Kápolnásnyéki Kastélyétterem Kft. többségi tulajdonosa. Így a céghálózat lényegében önmagába zárul. Az említett kastélyétterem szintén a korábbi fideszes politikushoz köthető, és a vendégek itt Nyéki sört vagy a Simon család borászatának termékeit fogyaszthatják. A Halász-kastély felújítása 2016-ban szintén jelentős uniós támogatás segítségével valósult meg, partnerei között szerepel a Mészáros Lőrinchez köthető Pro Filii Alapítvány is.

L. Simon László eddig elsősorban borászatáról volt ismert: az Etyek–Budai borvidéken, a Velencei-tó közelében található Bikavölgyi birtokon gazdálkodnak, pincészetük alapjait pedig a Simon és Simon Kft. fektette le 1999-ben.