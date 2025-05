Hivatalosan is visszatért Kiss László, indulatos beszéddel kezdte

polgármester;beszéd;Kiss László;Óbuda;visszatérés;indulat;

2025-05-21 20:24:00 CEST

Eskütétellel és heves politikai beszéddel foglalta el ismét Óbuda polgármesteri székét Kiss László a III. kerületi képviselő testület rendkívüli ülésén, miután 9 hónapos fogva tartás után a múlt héten a bíróság elrendelte a szabadlábra helyezését.

„Bolond az, aki azt gondolja, nem válhat céltáblájává ennek a korrupt rezsimnek, de annak is elmentek otthonról, aki nem hiszi, hogy bedarálhatja a jogellenes gépezet”– jelentette napirend előtti felszólalásában, amelynek kezdetén a Fidesz kerületi képviselői kivonultak a teremből és csak a napirendek tárgyalásakor tértek vissza. Kiss erre is heves megjegyzéseket tett, visszatérésük után pedig azt ajánlotta az egyik közbekiabáló kormánypárti testületi tagnak, hogy vegyen vissza a kocsmatempóból.

Kiss László nem titkolta, hogy „rendkívül nehezen” éli meg, hogy politikai motivációk és érdekvezérelt tanúvallomások alapján 9 hónapig elzárták a külvilágtól és a családjától, miközben egy papírfecnit se tudtak előkeríteni, ami alátámasztaná a vádakat. Felháborítónak tartotta, hogy neki kell korrupciós, vádak miatt védekeznie, miközben Völner Pál egy percet sem töltött rács mögött, Mészáros Lőrinctől pedig senki meg nem kérdezi, hogy miképpen is gyűlt össze Ramszesz fáraónál is nagyobb vagyona. A meglehetősen indulatos beszédben kitért a kormány által toborzott „internetes troll hadseregre”, de elképesztőnek találta a magyar sajtó reakcióját is, különös tekintettel arra, hogy sokan firtatták, hogy elzárása idején miért kap fizetést és térítési díjat. Ő végig dolgozott. Az ellene indított eljárást jogszerűtlennek és alaptalannak nevezte.

Ahogy arról beszámoltunk tavaly augusztus közepén otthonából vitték el Kiss László óbudai ellenzéki polgármestert, miután házkutatást tartottak nála, két nap múlva a bíróság elrendelte a letartóztatását. Ezzel a második III. kerületi önkormányzati vezetőt vették őrizetbe, lévén júniusban helyettese Cezglédy Gergő is rács mögé került. Czeglédy Gergőt százmilliós korrupcióval vádolták, majd Kiss László polgármestert többek között 18 milliós kenőpénz elfogadásával. Czeglédyt márciusban házi őrizetbe helyezték, míg Kiss Lászlót a héten szabadlábra, miután a bíróság nem tartotta megalapozottnak az ügyészség indítványát a bűnismétlés veszélyéről.

Az őrizetbevételek az önkormányzati választási kampány alatt végzett házkutatások folytatásai, amelyek egy 2022-es, az akkori országgyűlési kampányban indított ügyhöz kötődnek. Ebben Czeglédy Gergő szocialista alpolgármestert korrupciós vádakkal letartóztatták. A főügyészség korábban azt közölte, hogy a megalapozott gyanú szerint egy férfi – két reklámtevékenységet folytató gazdasági társaság ügyvezetőjeként – cégei felhasználásával több mint százmillió forintot fizetett az alpolgármesternek azért, hogy hivatali helyzetét felhasználva közbenjárjon a reklámberendezések fennmaradásához, további reklámcélú használatához, illetve hasznosításához szükséges engedélyek és hozzájárulás megadása érdekében. A vesztegetési pénz eredetének és céljának leplezése érdekében a reklámtevékenységet folytató cégek ügyvezetője fiktív szerződéseket kötött több, erre a célra létrehozott gazdasági társasággal. A cégek a színlelt szerződésekben írt szolgáltatást a valóságban nem teljesítették, azzal kapcsolatban nem végeztek semmilyen tevékenységet, az már a szerződések megkötésekor sem állt a felek szándékában.