Megnyílt az első bolt Magyarországon, ahol akkor is lehet vásárolni, ha egyetlen munkatárs sincs az üzletben

Szeged;vásárlás;Coop;

2025-05-22 18:26:00 CEST

Egy szegedi Coop mutatja be először az innovációt.

Magyarországon eddig nem látott üzletet nyitott a Coop Szegeden, ahol akár az éjszaka közepén is le lehet bonyolítani a sürgős bevásárlást, akkor is, ha már egyetlen munkatárs sincs az üzletben - számolt be róla a hvg.hu.

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az üzletet szabadrablásra optimalizálták volna: arról van szó, hogy az üzletlánc applikációjának közönhetően nincs szükség sem biztonságiakra, sem pénztárosokra a normál működéshez. A Szeged központjában, a Szent István téren található bolt 2024 végén esett át teljes felújításon, korszerű belső teret, önkiszolgáló kasszákat kapott, emellett pedig azzal az ígérettel vágtak neki a projektnek, hogy ez lesz az első üzlet Magyarországon, ami személyzet nélkül, úgynevezett hibrid rendszerben is működik majd, így pedig a normál nyitvatartási időn túl is lehet majd vásárolni itt.

A bolt új rendszerét ma adták át, ennek értelmében zárórakor csak a személyzet távozik, a vásárlók továbbra is látogathatják, így akár az éjszaka közepén, sőt ünnepnapokon is be lehet szerezni majd a legszükségesebbeket. A módszer lényege, hogy a személyzet távozása után az üzlet fotocellás ajtaja akkor nyílik ki, ha a 247 Shop alkalmazásból elérhető QR-kód segítségével kinyitjuk. Ehhez az app telepítése után regisztrálni kell egy fiókot, itt meg kell adni az e-mail címet, telefonszámot és a személyi igazolványt - ez utóbbi azért is szükséges, hogy a vásárló igazolja, elmúlt-e már 18 éves. Szükséges egy szelfis azonosítás is, de az egész folyamat nem tart tovább pár percnél.

A 247 Shop alkalmazásban ki kell választani a látogatni kívánt üzletet, ezt követően megkapjuk a QR-kódot, amelyet leolvasva nyílik az ajtó. Éjszakai üzemben egy beléptető kapunál is le kell olvasni a kódot. Egyszerre több vásárló is tartózkodhat az üzletben, és egy regisztrációval többen is beléphetnek, a cég azonban hangsúlyozza, hogy ekkor a teljes csapat ténykedéséért az app felhasználójáé a felelősség.

A vásárlás elviekben innentől szinte olyan, mint nappal, nyugodtan lehet bámészkodni, nézelődni, kosárba rakni a cuccokat, olyannyira, hogy állítólag még pékáru is lesz.

Arcfelismerő kamerát az üzlet nem alkalmaz, de kamerás megfigyelés természetesen van.

Kelemen János, a Coop Szeged Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a megszokottaknál egy kicsit speciálisabb kamerarendszer működik az üzletben, a gyanús jeleket mesterséges intelligencia is segít észlelni. Ilyen például egy termék helyszíni elfogyasztása, vagy ha ruhába, táskába akarja valaki eldugni, amit levett a polcról.

Ha valaki egy árucikket nem fizet ki, azt először a regisztrált adatain keresztül felkeresik, és megkérik, hogy rendezze a tartozását. Amennyiben ez nem történik meg, úgy onnantól természetesen a rendőrség veszi át a témát és ugyanúgy közönséges bolti lopásként van kezelve.

A vásárlás vége hasonlóan történik, mint nappal: az önkiszolgáló pénztárnál lehet fizetni, annyi a plusz, hogy az első árucikk leolvasása előtt itt is le kell csippantani a 247 Shop QR-kódját. Ha valami probléma akad, úgy a kassza kijelez egy hívható telefonszámot, de van a helyszínen egy távhívó gomb is elhelyezve, ahol segítséget lehet kérni.

Fizetni egyelőre bankkártyával, elektronikus utalvánnyal vagy ajándékkártyával lehet,

a vásárlás végén pedig a QR-kód, vagy a nyugta leolvasásával lehet elhagyni az üzletet.