Sokkolta a világot az antiszemita washingtoni kettős gyilkosság

2025-05-22 19:52:00 CEST

A két áldozat párkapcsolatban élt, a férfi keresztény volt, barátnője korábban az izraeliek és a palesztinok közötti béke lehetőségeivel foglalkozó szervezetnél dolgozott.

Yaron Lischinsky és Sarah Milgrim éppen kilépett szerda este az amerikai fővárosban lévő Capital Jewish Museum épületéből, amikor egy 31 éves chicagói férfi, Elias Rodriguez közvetlen közelről tüzet nyitott rájuk. A támadó már órákkal korábban feltűnt az arra járóknak, amint fel-alá járkál a múzeum épülete előtt . Az épületben az American Jewish Committee éppen a fiatal diplomaták tiszteletére adott fogadást, ezen vett részt a lelőtt izraeli férfi és amerikai nő. Miután végzett a két áldozatával, besétált a múzeum épületébe, ahol először annyira zavartnak tűnt, hogy vittek neki egy pohár vizet. Miután a rendőrök megérkeztek a helyszínre, a férfi egy vörös kockás keffijét, a palesztin politikai ellenállást jelképező fejkendőt húzott elő és miközben letartóztatták, a „Free, free Palestine” rigmust kezdte el skandálni. Együttműködő volt, ő maga árulta el, hova rejtette a kettős gyilkossághoz használt fegyvert. Minden jel válogatás zsidókat akart ölni, a hatóságok terrorcselekményként vizsgálják az ügyet.

Két áldozata párkapcsolatban élt, mindketten Izrael washingtoni nagykövetségén dolgoztak, Yechiel Leiter izraeli nagykövet állítása szerint a férfi, a 30 éves Yaron Lischinsky már az eljegyzésüket tervezte a jövő héten teendő jeruzsálemi úton. Az AP-nek nyilatkozó közeli ismerős szerint a német állampolgársággal is rendelkező keresztény férfi – egy zsidó apa és egy keresztény anya gyermeke – 2022 szeptembere óta dolgozott kutatási asszisztensként Izrael washingtoni nagykövetségén, még tinédzserkorában költözött Nürnbergből Jeruzsálembe, majd pályázott az amerikai álláslehetőségre. Barátnője, a 26 éves Sarah Milgrim a Kansas állambeli Overland Parkban született, vallásos zsidó közösségben nőtt fel, Tel-Avivba vándorolt ki, ahol Tech2Peace nevű, az izraeliek és a palesztinok közötti béke lehetőségeivel foglalkozó szervezetnél kapott munkát. Ő 2023 novemberében ment az Egyesült Államokba, Izrael washingtoni nagykövetségének a sajtóosztályán dolgozott.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szörnyűségesnek és antiszemita indíttatásúnak nevezte a támadást. Az antiszemitizmus és az Izrael elleni vad hangulatkeltés árát látjuk most – fogalmazott a kormányfő. Donald Trump a közösségi médiában tett közzé egy bejegyzést, amelyben határozott szavakkal elítélte a támadást. „Azonnal megálljt kell parancsolni az antiszemitizmusnak. A gyűlöletnek és a radikalizmusnak nincsen helye az USA-ban” – írta az amerikai elnök.

Gideon Szaár izraeli külügyminiszter már a felelősség kérdését is firtatta, amikor úgy nyilatkozott: a lövöldözés közvetlen következménye annak a „toxikus antiszemita izgatásnak”, amellyel Izraelnek és a zsidóknak ma szembe kell nézniük. Kiemelte, hogy több európai politikus és nemzetközi szervezetek vezetői is hozzájárultak a szikrához, amely kiváltotta a támadást. A hét elején több ország is elítélte Izraelt a Gázai övezet ellen újra elindított offenzíva miatt, amelyben a háború kitörése – vagyis a Hamász által Izrael ellen végrehajtott 2023. október 7. – óta életüket vesztő palesztinok száma már 53 ezer felett jár. A külügyminiszter szerint ez az elítélő álláspont felbátoríthatta a terror képviselőit.

A helyzetet árnyalja, hogy a megszólított Emmanuel Macron francia államfő, Sir Keir Starmer brit miniszterelnök is határozottan elítélték az esetet, utóbbi szerint az antiszemitizmus egy olyan gonosz, amelyet el kell tipornunk, bárhol is üsse fel a fejét. Megszólalt Friedrich Merz német kancellár is, aki szerint a támadás „megvetendő” cselekedet volt.