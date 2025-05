Módosul az elműsök ügyintézése

E.ON;ELMŰ;ügyintézés;

2025-05-23 09:43:00 CEST

Az E.ON Hungária Csoport informatikai rendszereinek egységesítése miatt. Az Elmű-ügyfelek egyes azonosítói módosulnak és az MVM Next elszámolószámlái is késhetnek.

Az E.ON Hungária Csoport informatikai rendszereinek egységesítése miatt az Elmű Hálózati Kft. ügyfelei június 20-ától nem tudják elérni az E.ON Hálózat mobilalkalmazást és 29-étől megszűnik a https://eloszto.elmu.hu cím alatti online ügyfélszolgálat is. Ehelyett július 10-étől az E.ON budapesti és Pest vármegyei ügyfelei is az eon.hu/ugyintezes alatti online ügyfélszolgálati oldalt, illetve az E.ON Ügyfélszolgálat alkalmazást használhatják. Az utóbbin keresztüli fényképes leolvasás az átállás alatt nem lehetséges, amiről az érintetteket e-mailben tájékoztatják. Az Elmű Hálózati Kft. mostantól az [email protected] elektronikus és a 7602 Pécs, Pf. 400 postai címen érhető el. Az átállással az Elmű-ügyfelek egyes azonosítói módosulnak és az MVM Next elszámolószámlái is késhetnek.

Az átalakítás miatt június 20. és július 15-e között az Elmű rendszerhasználati díjat külön fizető ügyfeleinek nem készül ilyen számla. Esetükben az átállás utáni első számla később érkezhet és akár a szokásosnál hosszabb időszak fogyasztását is tartalmazhatja. Júliustól módosul az Elmű bankszámlaszáma is. Bár az átállás miatt az Elmű és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. területén élő ügyfelek egyes eljárásokban hosszabb átfutási időt is tapasztalhatnak, a folyamat a többi ügy kezelésében nem okoz fennakadást – ígérik. A mérő gyári száma és a számla 3. oldalának bal felső sarkában található, HU000-val kezdődő, 33 jegyű úgynevezett mérésipont-azonosító (POD) szintén nem változik – szögezik le.