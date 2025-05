Rogán Antal első feleségének a férje is

Rogán Antal;luxusautók;cégügyek;

2025-05-22 20:15:00 CEST

A közpénzzel kitömött GB & Partners-nél Ferrari és Bentley helyett megelégednek a Porschéval és a Mercedesszel.

Most éppen nem Ferrari és nem is Bentley, hanem egy új, legalább 50 millió forint értékű Porsche 911 Targa 4S és egy 55-60 milliós Mercedes-Benz GLS 580 4MATIC városi terepjáró kerül elő a Direkt36 cikkében, amely egy belső dokumentum alapján arról szól, hogy a Rogán Antal első feleségének új férje, Gubicza Ágoston érdekeltségébe tartozó, közpénzzel kitömött GB & Partners nevű kockázati- és magántőkealap-kezelő cég miként is sáfárkodik a rábízott vagyonnal.

A cikk szerint a GB & Partners nevű cég azzal hirdeti magát, hogy biztosítja a befektetői által rájuk bízott és befektetett vagyon lehető legmagasabb hozamú megtérülését, valamint annak biztonságát. Ennek szépséghibája, hogy a jelentős részben állami forrásokból működő NER-közeli cég vezetői a cikk szerint legalább ennyire nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a képviselői luxuskörülményeket teremtsenek saját maguknak.

A Direkt36 birtokába került belső dokumentumok szerint ugyanis az úgynevezett kockázati- és magántőkealap-kezelő cég drága autók használatát fontolgatta és olyan kölcsönügyletekbe bonyolódott, amelyeknek főként a tulajdonosok a kedvezményezettjei. Egyes iratok például az említett, vadonatúj Porsche 911-es havi 500 ezer forint plusz áfás bérlését irányozzák elő, más dokumentumok pedig a szintén említett Mercedesét.

A lap megkeresésére a GB & Partners azt állította, hogy az ügyletekre végül nem került sor, csakhogy ennek ellentmondani látszik, hogy a portálhoz fénykép is eljutott arról, hogy az iratokban szereplő Mercedes ott parkol a cég többségi tulajdonosánál. Erre a cég már csak annyit reagált, hogy „a privát szférájukba való illetéktelen beavatkozásnak” tartják az ilyen fotók készítését.

A Direkt36 szerint a cégnél gyakoriak a tulajdonosok számára kedvező kölcsönügyletek is, a GB & Partners ugyanis rendszeresen nyújt nagy összegű, esetenként több százmillió forintos kölcsönöket a saját tulajdonosaihoz köthető társaságoknak. A hitelek között vannak rendkívül kedvező kamatozásúak, illetve kamatmentesek is, ráadásul a visszafizetési határidőket ismételten meghosszabbítják.