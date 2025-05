Kurtág György előtt tisztelegnek

zene;koncertsorozat;Kurtág György;tisztelgés;MÁV Szimfonikus Zenekar;

2025-05-23 10:45:00 CEST

Nagyszabású koncertsorozattal ünnepli születésnapját a nemrég számos díjjal elismert MÁV Szimfonikus Zenekar.

Neves magyar és nemzetközi szólisták, karmesterek előadásával számos helyszínen, a Zeneakadémián, a Müpában, a Festetics Palotában, a Magyar Nemzeti Múzeumban várja az érdeklődőket a zenekar 2025/26-os évada. A programokon idén is kiemelt fókuszt kap a klasszikus zene megismertetése új szerzemények, magyarországi premierek formájában. Az évadnyitó hangversenyen Bánkövi Gyula LOCO című műve ősbemutatójára kerül sor, amely az első nyilvános személyszállító vasút elindulásának 200. évfordulójára készült, a szimfonikus zenekar komponálásával. Ugyanezen az estén Wynton Marsalis, amerikai jazz-zenész Trombitaversenye debütál, Tarkövi Gábor szólójával. Később az évadban Kurtág György 100. születésnapja előtt tisztelegnek Vajda Gergely zeneszerző …fantasia concertante… című művével. Fazıl Say török zeneszerző Mother Earth című zongoraversenye a szerző előadásában debütál, visszatérő vendégként pedig Perényi Miklós csellóművész mellett fellép a világhírű hegedűművész, a zenekar barátja, Maxim Vengerov is. Exkluzív eseményként fellép a teljes Ránki család a Máv Szimfonikusokkal. A zenekar számára idén is fontos a fiatal tehetségek támogatása, így a budapesti konzervatóriumok növendékei szólistaként lépnek majd fel az Unokák és Nagyszülők Hangversenyei című családi koncertsorozat keretében.

A zenekar az elmúlt időszakban több elismerésben is részesült, többek között Az év hangversenye kategóriában vihette el a Bartók Rádió Zenei Díját, a híres japán karmester, Kobayashi Ken-Ichiro által vezényelt előadásaikért, valamint a Fidelio Az Év Koncertje 2024 elismerést is, a Christoph Eschenbach által dirigált zeneakadémiai koncertért. A zenekar nyugalmazott nagybőgőművésze, Fodor András pedig idén Magyar Ezüst Érdemkeresztben részesült.