A világszínvonalú kutató-mentők egy fillért sem kaptak, Vitályos Eszter fideszes civiljeire annál inkább szórták a közpénzt az Orbán-kormány alapjából

2025-05-23

Ezért igazán megérte kihajítani a Norvég Alap forrásait az ablakon.

Mint beszámoltunk róla, a Gulyás Gergely vezette Miniszterelnökség forráshiányra hivatkozva elutasította a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO terepjáró-felújítási pályázatát. A szervezet a Városi Civil Alap keretében pályázott 2,5 millió forint támogatásra, amelyet annak ellenére nem kapott meg, hogy gyakorlatilag világszínvonalú munkát végez, tavaly például a dunai árhullám elleni védekezésben, de segített az eltűntek felkutatásában a 2023-as nagy törökországi földrengés után is.

Felmerül a kérdés, hogy ha a HUNGO-nak egy fillér sem jut, akkor ugyan milyen szervezetek fontosabbak. A 444 Szentendrén kutakodott egy kicsit, és azt találták: több szervezet most sem számíthatott sok jóra, elutasították például Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének kérelmét is, szintén forráshiány címén. Erről egy keserű Facebook-posztban az egyesület be is számolt. „Egyesületünk tagjai önkéntesek, akik a szabadidejüket feláldozva, fizetés nélkül, azért dolgoznak, hogy másokon segíteni tudjanak. Részt vesznek a tűzvédelmi feladatokban, prevenciós előadásokat és bemutatókat tartanak” - hívták fel a figyelmet, hozzátéve, hogy bár nem várnak el semmilyen anyagi ellenszolgáltatást, költségeik bőven akadnak, ezek fedezéséhez pedig kellene segítség, hogy működni tudjanak. „Nem luxust kérünk. Csak azt, hogy nyugodtan működhessünk, és ne azon kelljen izgulnunk, lesz-e pénz jövő héten tankolni”.

A HUNGO is csalódottan vette tudomásul, hogy az Orbán-kormányt nem érdekli az életmentő munka. „Őszintén nem tudjuk, hogy mi a fenét kellene még tennünk azért, hogy az elvégzett munkánk jelentősége szemet szúrjon azon a szinten, ahol a döntések születnek. 20 éve, 0-24 órában, térítésmentesen életeket mentünk, és amikor segítséget kérünk egy pályázat formájában, akkor nincs elég forrás a munkaeszközünk felújítására” - írta tegnap a szervezet.

Pedig ment civil pénz Szentendrére is, csak nem azoknak, akik életeket mentenek. Mint a 444 felhívja a figyelmet, a szintén szentendrei Fulco Deák Egyesület most is kapott 8,4 millió forintot. A Városi Civil Alap mind a négy eddigi kiírásán sikert könyvelhettek el, előzőleg 15, aztán 6, majd 8 millió forint jutott nekik. Az okokról csak találgatni lehet, például figyelemreméltó, hogy a szervezet elnöke a fideszes Török Balázs, a város korábbi alpolgármestere, jelenleg a Fidesz helyi elnöke. Emellett az egyesület vezetésének tagja Petricskó Zoltán, aki fideszes támogatással kapott ki a tavalyi polgármester-választáson, továbbá Pintér Ádám volt fideszes képviselő.

Jól járt egy másik, szentendrei fideszes civil szervezet is: a Szentendre Barátai Egyesület valahogy szintén mind a négy pályázati alkalommal győztesen jött ki, előbb 11, aztán 5, majd 8 millió forintot kaptak, most pedig még 8,25 milliót. A lap összesítése szerint a szervezet aktivitását ilyen események jellemzik:

márciusban „Harc a szuverenitásért” címmel tartott közéleti klubot Lánczi Tamással, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökével,

csoportosan elmentek meghallgatni Orbán Viktor poloskázó beszédét március 15-én,

tavaly októberben egy kőhegyi pikniket lemondtak, mert inkább szintén csoportosan elmentek az akkori állami ünnepségre,

rendezvényeiken pedig úgy látszik, alapvetően fideszesek beszélgetnek fideszesekkel, legalábbis erre utal egy közzétett fotó, amin Deák Dániel látható Vitályos Eszter kormányszóvivővel, a háttérben a Szentendre Barátai molinója mellett a Megafoné volt látható.

Tartottak közös rendezvényt a fideszes polgármesterjelölttel, posztolgatják a fideszes narratívával megegyező bejegyzéseket, és szorosan együttműködtek Vitályos Eszterrel is a 2022-es választás idején.

A nyertes fideszes civilek között szerepel az Átölel a Pilis-Dunakanyar Egyesület is, ők a Falusi Civil Alaptól kaptak a héten 2 millió forintos támogatást. A szervezet az említett Fulco Deák Egyesülettel közösen alapított egy újabb szövetséget, amelynek szintén a helyi Fidesz-elnök a vezetője, mellesleg szintén támogatták Vitályos Eszter kampányát.

Beszédes, hogy miközben az álcivilekkel ellentétben a kutató-mentők egy árva forintot sem kaptak a kormánytól, Vitályos Eszter némi népszerűségszerzésre több alkalommal felhasználta a HUNGO-t, például amikor a HUNGO tagjai hazaértek a törökországi életmentésből.

Máskor pedig azt hangsúlyozta, hogy a szervezet milyen fontos a szívének.

A Városi Civil Alapot a Norvég Alap kiváltására hozta létre az Orbán-kormány, a legnagyobb támogatáshoz jutó egyesületek és alapítványok 87 százaléka Fidesz-közelinek számít. Mint 2024 januárjában a Válasz Online nyomán megírtuk, a legsikeresebb 251 alapítvány, illetve egyesület összesen 5,73 milliárd forinthoz jutott. Ez az 2021-2023 közötti három évre vonatkozó teljes, 14 milliárd forintos összeg bő 40 százalékát teszi ki, a 251 pályázó pedig az összes pályázó körülbelül két százalékát jelenti. E 251 szervezet közül 219, vagyis a nyertesek mintegy 87 százaléka függ meglehetősen az Orbán-kormánytól. Egyes szervezeteknek semmilyen nyoma nincs a nyilvános térben, még honlapjuk sem volt. Kiderült, hogy a legsikeresebb magyar „civil” nem más, mint Németh Szilárd, maga a Fidesz alelnöke, aki a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvánnyal 37 milliót, a Csepel Sport Club Alapítvánnyal 36 milliót nyert a VCA-ból, továbbá az ugyancsak hozzá köthető Csepel Torna Clubnak is leesett még 11 millió.