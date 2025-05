Ebédlőasztalnál folytatódhat Németh Szilárd és a csepeli birkózók félmilliárdos pere

per;birkózás;Csepel;ebéd;Fővárosi Törvényszék;Csepeli BC;Kozma István Magyar Birkózóakadémia;

2025-05-22 17:30:00 CEST

A Fidesz alelnöksége mellett kajainfluenszererként maradandót alkotó Németh Szilárdhoz illő folytatása lett az általa gründolt Kozma István Birkózó Akadémia (Kimba) ellen indított pernek.

A Fővárosi Törvényszéken csütörtökön a Fidesz-alelnök Németh Szilárd, illetve az exfideszes csepeli polgármester, Borbély Lénárd tanúmeghallgatásai után a bíróság rábeszélte a feleket, hogy tegyék félre politikai és az emberi ellentéteiket és a csepeli sport érdekében üljenek le egy ebédlőasztalhoz és próbáljanak megegyezni. Ha mégsem, négy hónap múlva a bíróságnak dönt a hosszú évek óta húzódó ügyben.

Mint ismert, a Kimbát a Csepeli Birkózó Club (CSBC) perelte be 534 millió forintra, amely hiába engedte át a Kimbának a 2,4 milliárdos állami támogatását az új birkózó akadémia építéséhez, a Kimba végül kizárta őket az akadémiáról, úgyhogy a CSBC most szerződésszegésért 400 millió forintot követel vissza egy 2016-os támogatói szerződés értelmében, amelyet a Béke téren álló sportcsarnok felújítására kapott az Orbán-kormánytól, valamint további 134 millió forintot hajtana be a Kimbán az őt érő kár miatt.

Akkor négy hónap múlva – köszönt el tudósítónktól ma Németh Szilárd, ami persze nem egészen arra utal, hogy az elnökhelyettes bízik a megegyezésben, de lehet, hogy csak arra célzott, hogy négy hónap múlva a bíróság kihirdetheti, hogy a felek peren kívül megállapodtak és lezárult az ügy. Ami biztos: az ügy megoldása jelenleg leginkább rajta, illetve a befolyása alatt működő Kimbán múlik.

Helyet kap, otthonra lel

Az egész még 2014 körül indult, akkoriban a CSBC még az egykori „nagy” csepeli sportszövetség egyik utódszervezete, a Csepel Sportcentrum egyik eléggé lepusztult termében edzett. Miután az akkori csepeli polgármester, Németh Szilárd a Magyar Birkozó Szövetség (MBSZ) elnöke lett, felmerült, hogy fel kellene újítani a birkózók által használt termet.

Erre az akkori Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) adott is 400 milliót a CSBC-nek az önkormányzaton keresztül, a csepeli önkormányzat további 100 millióval fejelt meg. Bár az összeget akkor is Németh Szilárd járta ki, ám később meggondolta magát. Mertünk nagyot álmodni – dobta be a bíróság előtt a politikus a pártja unos-untalan ellőtt mondását. Azaz 2015-ben felmerült az ötlet, hogy a futballakadémiák mintájára egy birkózó akadémia létesüljön, ahol majd „helyet kap” illetve „otthonra lel” – a kifejezések később fontos szerepet játszanak – a CSBC is, amely egy edzői központot alakított volna ki ott a földszinten. A bíróság előtt a Fidesz-alelnök arra hivatkozott, hogy a Csepel SC egy belize-i magáncég tulajdonában volt, szóval jogilag egy offshore cég tulajdonába öltek volna bele 400 milliót.

Önmagában azonban a CSBC nem tudott volna egy háromszintes épületet megtölteni, pláne fenntartani. Így jött létre az a konstrukció, hogy az akadémiát majd egy alapítvány fogja üzemeltetni. Ugyan formailag a CSBC kapta a 400 milliót, majd további kétmilliárdot az akadémiára - ez utóbbi tételt a Seszták Miklós-féle egykori nemzeti fejlesztési tárca állta – a CSBC ezt az állami támogatást átruházta Németh Szilárd égisze alatt 2017 áprilisában létrejött Magyar Birkózó Alapítványnak, amelyik később felvette Kozma István nevét.

Összevesztek, minden bukott

Märtz József CSBC-elnök szerint ekkor jött az első hidegzuhany. Korábbi ígéret ugyanis az volt, hogy az alapítványnak egy háromtagú kuratóriuma lesz, azaz a CSBC, a Németh Szilárd vezette Magyar Birkózó Szövetség és az önkormányzat is részt vesz benne. Ehhez képest egy egyszemélyes kuratórium lett, Németh Szilárd a titkárát nevezte ki a feladatra.

Amikor elkészült az akadémiai épület, bizarr módon hiába került ki még a bejárat fölé a CSBC logója – egy farkasfej –, a CSBC végül kívülről nézhette csak az épületet. Időközben ugyanis Németh Szilárd kiesett Csepel vezetéséből, és megromlott közte és Borbély Lénárd között a viszony. Az eldurvult csepeli viszonyok vezethettek oda, hogy Németh Szilárd gyakorlatilag kiszorította a CSBC-t az épületből. Sajátos mód áttételesen a magas rezsire hivatkozva. Ez úgy nézett ki, hogy a Kimba egy szép napon tudtára adta a CSBC-nek, hogy óránként 4000 forintos bérleti díjat kér az edzői központ használatáért, ami összességében egy évre 36 millió lett volna, amire a CSBC-nek messze nem volt pénze. (A Németh–Borbély viszályról a csütörtöki tárgyalásokon csak érintőlegesen került szó. Märtz József annyit mondott: – Én személy szerint nem voltam hajlandó kérést teljesíteni, hogy tegyük tönkre a polgármestert. Szerinte ekkorra Németh Szilárd már azt hangoztatta, hogy ezt a pénzt ő szerezte, vagyis az övé.

Bár a Kimba egyszemélyes kuratóriuma és Németh Szilárd azt állítja, rendkívül méltányos ajánlatot adtak a CSBC-nek, a bíróságon közölt számok nem egészen ezt mutatják. Az edzői centrum ugyanis mindössze 30 százalékát teszi ki az akadémiának, ám 36 milliós éves bérleti díjjal kalkulálva a méretarányosan lényegesen nagyobb részét teszi ki az akadémia 50-100 millió közé lőtt költségének. Ráadásul a dolog szépsége, hogy a Kimba úgy akar pénzt kérni, hogy az állami pénzből épült akadémiának a rezsijét is az állam állja. Legalábbis mint a bíróságon kiderült, a Kimbának mindössze 35 millió forint az éves bevétele, a többi állami támogatás. Elvileg a CSBC fizethetne úgy is, ahogy a többi szövetség, a Magyar Birkózó Szövetség által folyósított támogatásból, azonban – kicsi a világ – Németh Szilárd időközben ezt a pénzcsapot is elzárták a CSBC-nél arra hivatkozva, hogy nem teljesített bizonyos törvényi előírásokat.

Egy állítás, egy tagadás

Az ügy méregfoga, hogy sajátos módon a 2,4 milliárdos állami támogatás felajánlásáról semmiféle írásbeli szerződés nem jött létre a CSBC és a Kimba között. Konkrétabban az állami milliárdokról Märtz József elnök és Németh Szilárd szóban egyezett meg egymással. – Ez vagy a Duna Gardenben vagy Németh Szilárd konyhájában zajlott – villantotta fel a körülményeket a vallomásában Borbély Lénárd.

A jelek szerint mind Märtz József, mind Németh Szilárd máshogy értelmezte az élőszót. Előbbi szerint benne fel sem merült, hogy miután a CSBC a 400 milliós teremfelújítási támogatását bedobta a közösbe, külön még fizetnie is kelljen a használatért. A tanúk szerint soha nem hangzott el, hogy a Kimba pénzt fog kérni a CSBC-től, ám az sem, hogy ingyen beköltözhet az akadémiára a szövetség. – Miért mit gondoltak? Felépül egy akadémia és utána nem kell fizetni a rezsiért? Ingyen nem lehet világítani. Nincs ingyen fűtés – háborgott a bíróságon a mellékállásban rezsibiztos Németh Szilárd.

Mivel a megegyezésükről – ha volt – semmilyen írásbeli szerződés nem jött létre, így a bíróságon egy állítás állt szembe egy tagadással. – Nem hiszem, hogy Német Szilárd bárkit beavatott volna ebbe – vélekedett Märtz József. Így még a volt kuratóriumi elnök Gál Balázst sem avatták be a részletekbe.

Van valaki, aki semmire nem emlékszik

Ez utóbbi vélekedés be is bizonyosodott. A bíróság előtt a volt kuratóriumi elnök Gál Balázs úgyszólván semmire sem tudott vagy akart emlékezni, még arra sem, hogy a papíron általa vezetett Kimba mekkora összegből gazdálkodott. A bíróság nem járt sokkal jobban Süle László jelenlegi Kimba kuratóriumi elnökkel sem. (Korábban Süle László a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. vezetője volt) A Gálhoz hasonlóan szintén Németh beosztottjaként körbeírt Süle annyit hajlandó volt elismerni, hogy egy általa aláírt előterjesztésben valóban „volt olyan szándék”, hogy a CSBC beköltözhessen az akadémiára, ám szerinte ez csak szándék volt, nem lett belőle megegyezés Egyébként Süle László a felperes ügyvédjének az ismételt kérdésére sem volt hajlandó elárulni, hogy a CSBC beköltöztetése az kinek a szándéka volt, ahogy gyakorlatilag Németh Szilárd nevét sem merte kiejteni.

A CSBC jelenleg a csepeli önkormányzat által biztosított iskolai helységben edz, a rezsiköltségeket az önkormányzat állja.

Józan ésszel elképzelhető-e, hogy a CSBC átad 2,4 milliárdos támogatást az alapítványnak, ha nem feltételezte volna, hogy ezért cserébe ingyen ellátást kaphat? – vetette fel a felperesi ügyvéd egy ponton Németh Szilárdnak. – Ez azért nem lehet – szögezte le válaszában Németh Szilárd – mivel közpénzt átcsatornázni valahová és ellentételezést kérni súlyos bűncselekmény.